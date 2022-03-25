Минздрав намерен временно запретить вывозить лекарства из Казахстана

Ввести сроком на 6 месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан лекарственных средств любых форм, в том числе фармацевтических субстанций, медицинских изделий, включая протезно-ортопедические изделия и сурдотифлотехнику, а также оборудования, материалов и комплектующих для их производства, специальных средств передвижения, предоставляемых инвалидам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий", - говорится в документе.
Из запрета исключаются:
- товары, перемещаемые транзитными перевозками, начинающимися и заканчивающимися за пределами Республики Казахстан;
- медицинские изделия, изготовленные по индивидуальным заказам пациентов для личного пользования, к которым предъявляются специальные требования в соответствии с назначением, выданным медицинским работником;
- товары, направляемые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам;
- товары, ввезенные и приобретенные для личного пользования в рамках розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий;
- лекарственные средства и медицинские изделия, полученные в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;
- выставочные образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения выставок без права их дальнейшей реализации;
- образцы лекарственных средств и медицинских изделий, поступающих для проведения доклинических (неклинических) и клинических исследований и (или) испытаний;
- радиофармацевтические лекарственные препараты, изготовленные непосредственно в организациях здравоохранения на месте их применения;
- образцы лекарственных средств и медицинских изделий для проведения экспертизы при государственной регистрации;
- лекарственные средства передовой терапии, произведенные для индивидуального применения с использованием аутологичных биологических материалов пациента или его донора, подобранного непосредственного для него;
- лекарственные средства, предназначенные для лечения пассажиров и членов экипажей транспортных средств, поездных бригад и водителей транспортных средств, прибывших на таможенную территорию Евразийского экономического союза;
- лекарственные средства, необходимые для лечения участников международных культурных, спортивных мероприятий и участников международных экспедиций;
- лекарственные средства и медицинские изделия, произведенные товаропроизводителями Республики Казахстан, сопровождаемые сертификатом о происхождении товара формы "СТ-1", в отношении которых введен запрет.
Ознакомиться с приказом и принять участие в публичном обсуждении можно здесь.