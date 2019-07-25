Минздрав определил специальности резидентуры, по которым выделят образовательный грант

Нур-Султан. 24 июля. Kazakhstan Today - Министерством здравоохранения РК с учетом потребностей казахстанцев определены специальности резидентуры, по которым выделят государственный образовательный грант, передает Kazakhstan Today.

"Министерство здравоохранения РК для устранения дефицита врачей по востребованным у населения специальностям изменило подходы к распределению госзаказа в резидентуре. Для размещения заказа на сей раз применили методику, основанную на потребности в медкадрах по регионам страны. Было проведено ранжирование по специальностям, в результате чего отобрано 18 специальностей с наибольшим числом вакансий в городах и селах. По ним планируется выделить государственный образовательный заказ на подготовку в резидентуре на 2019-2020 учебный год", - проинформировали в ведомстве.

Надо отметить, что с этого года перечень специальностей резидентуры пополнился с учетом основных приоритетов системы здравоохранения и с потребностями граждан. В частности, в резидентуре начинается подготовка кадров по новой специальности "Семейная медицина".

С введением ОСМС ключевое звено в системе ПМСП семейный врач должен заменить собой межпрофессиональную команду, что повлияет на круг его обязанностей и уровень заработной платы. Внедрение данной специальности даст возможность оказания своевременной и качественной медпомощи пациентам всех возрастов и с любыми медпотребностями. По ряду специальностей (акушерство-гинекология, пульмонология, офтальмология, отоларингология, кардиология, кардиохирургия, нейрохирургия, спортивная медицина, аллергология, гематология и др.) ожидаемый в последующие 2 года выпуск резидентов закроет всю потребность в медкадрах по этим специальностям", - пояснили в Минздраве.

В ведомстве также отметили, что большая часть обучения в резидентуре будет осуществляться на месте будущего трудоустройства.

В связи с этим был обновлен формат подготовки в резидентуре. Теперь обучение будет происходить непосредственно на рабочем месте. Планируется раннее закрепление на будущем рабочем месте и в последующем гарантированное трудоустройство выпускников. Поступающий в резидентуру должен будет заключить трехсторонний договор об обучении с организацией образования и управлением здравоохранения", - сообщили в Минздраве.

По мнению ведомства, новая методика распределения госзаказа по резидентуре обеспечит решение проблемы так называемой "скученности" на местах обучения и дисбаланса в распределении количества обучающихся по регионам и, как следствие, получения некачественных специалистов на выходе. Также решатся вопросы будущего трудоустройства резидента. Таким образом, выпускники интернатуры, не прошедшие конкурсный отбор на места в рамках государственного образовательного заказа, смогут поступить в резидентуру в рамках целевого заказа местных исполнительных органов других регионов, имеющих потребность в специалистах.

Эти меры позволят устранить нехватку врачебных кадров по востребованным у населения специальностям, урегулировать потребность в медкадрах между селом и городом, трудоустроить и соблюсти обязательства выпускниками медвузов по последующей отработке не менее 3 лет, обучившихся в рамках государственного образовательного заказа, а также усилить ответственность МИО в привлечении и трудоустройстве молодых специалистов", - отметили в Минздраве.

Напомним, планирование медкадров и размещение государственного образовательного заказа на подготовку в резидентуре входит в компетенцию Министерства здравоохранения РК. С 2016 года ежегодно на подготовку в резидентуре по госзаказу выделяется 1500 мест. Традиционно госзаказ в резидентуре планируется по остродефицитным специальностям и приоритетам здравоохранения.

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