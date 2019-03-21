Система Orphus

Минздрав РК объявил конкурс на лучшее селфи с любимым доктором

23.11.2018, 13:49 7137
Астана. 23 ноября. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения РК объявляет конкурс на лучшее селфи с любимым доктором "Менін суйікті дэрігерім", передает Kazakhstan Today.

"Участником конкурса может стать любой житель страны. Для этого нужно сделать селфи с любимым врачом и написать эссе о жизненной ситуации, в которой потребовалась медицинская помощь (на казахском или русском языках). Затем отправить фото и эссе на казахском или русском языках на электронную почту zdrav_konkurs_2018@mail.ru и опубликовать его на своем аккаунте в соцсети Facebook с хештегом #Menindarigerim #Мойдоктор. Не забудьте указать свои контакты для обратной связи", - сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

По данным ведомства, работы будут приниматься до 10 декабря 2018 года.

По итогам конкурса будут определены 3 победителя, которые получат ценные подарки.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая