Минздрав утвердил новые тарифы на бесплатные медуслуги

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮЛЯ - Министерство здравоохранения РК утвердило новые тарифы на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Новый проект закона и перечень бесплатных медуслуг опубликован и открыт для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА" до 4 августа.

В частности, тариф на первичный приём терапевта и педиатра составляет 1405 тенге. Выезд мобильной бригады ПМСП обойдётся государству в 5733 тенге.

ПЦР-тест тарифицируется в размере 4931,56 тенге, тест на антитела - 4154 тенге, а экспресс-метод определения антител стоит 869,73 тенге.

Также установлены следующие тарифы на госпитализацию и лечение COVID-19 в стационаре:

при подозрении на COVID-19 один день в стационаре обойдётся казне в 14 016,75 тенге;

лечение CОVID-19 среднетяжелой степени - 73 350,75 тенге;

лечение тяжелой и крайне тяжелой формы коронавируса будет стоить 422 786,19 тенге.

В Минздраве отметили, что тарифы могут меняться в зависимости от коэффициентов работы в сельской местности и экологических коэффициентов.

Изменения и дополнения вступят в силу с 1 августа 2021 года.

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