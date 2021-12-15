Минздрав внес изменения в Правила ввоза биоматериалов и стволовых клеток для трансплантации

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НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Министр здравоохранения подписал поправки в приказ Минздрава от 3 ноября 2020 года "Об утверждении Правил выдачи заключений (разрешительных документов) на ввоз на территорию Республики Казахстан из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, и вывоз с территории Республики Казахстан в эти государства образцов биологических материалов человека, гемопоэтических стволовых клеток, костного мозга, донорских лимфоцитов в целях проведения неродственной трансплантации, половых клеток и эмбрионов", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно новым Правилам, для получения разрешительных документов на ввоз и вывоз указанных материалов юридическим лицам необходимо направить в территориальные департаменты госоргана в сфере оказания медуслуг через веб-портал "электронного правительства" заявление по утвержденной форме и перечень документов. При этом выдача заключений на ввоз и вывоз половых клеток и эмбрионов, гемопоэтических стволовых клеток, донорских лимфоцитов физическими лицами не допускается.

Срок рассмотрения документов и выдачи заключения составляет один рабочий день. Разрешительный документ выдается на одно перемещение через границу Республики Казахстан. При этом госорган обеспечивает внесение соответствующих данных в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг.

Также Правилами определен порядок обжалования решения госоргана.