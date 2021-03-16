Надыров назначен председателем правления Республиканского центра развития здравоохранения

Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - Надыров Камалжан Талгатович назначен председателем правления Республиканского центра развития здравоохранения Министерства здравоохранения РК (РЦРЗ), передает Kazakhstan Today.

Надыров Камалжан Талгатович родился 27 февраля 1983 года, имеет два высших образования - медицинское и экономическое. Окончил Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, университет Туран. Обучался в магистратуре Высшей школы общественного здравоохранения. Окончил бизнес школу Назарбаев Университета по направлению Execuitive MBA.

В разные годы проходил обучение в Duke University, "The Fuqua School of Business" (США), "Parkway College" (Сингапур), группа клиник "Florence Nightingale" (Турция), "Social Health Insurance system" (Германия).

Является магистром делового администрирования по специальности "Общественное здравоохранение" (МВА) и магистром делового администрирования по специальности "Бизнес администрирование" (Execuitive MBA).

С 2007 по 2014 год работал клиническим ординатором, заведующим отделом, заместителем генерального директора в Научном центре урологии имени академика Б. У. Джарбусынова. С 2014-2016 годы работал на различных должностях в Министерстве здравоохранения РК. С 2016 по 2017 год возглавлял Республиканский диагностический центр - "University Medical Center".

В 2017-2019 годах руководил управлением общественного здравоохранения города Астаны, в 2019-2020 годах занимал должность вице-министра здравоохранения РК, с июня по октябрь 2020 года был руководителем управления общественного здоровья Алматы.

РЦРЗ - экспертная организация в области развития системы здравоохранения, основной миссией которой является развитие национальной системы здравоохранения, повышение ее конкурентоспособности путём методологического сопровождения, принимаемых в области здравоохранения решений.

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