Наццентр общественного здравоохранения рекомендует казахстанцам отказаться от вейпов

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - Национальный центр общественного здравоохранения рекомендует казахстанцам отказаться от вейпов, передает Kazakhstan Today.





"На сегодняшний день ввиду сложившейся ситуации учеными всего мира совместно со Всемирной организацией здравоохранения изучается пагубное влияние электронных сигарет на здоровье человека, однако нам необходимо предостеречь наших детей и себя от возможной вспышки, подобной той, которая произошла в США. В этой связи, Национальный центр общественного здравоохранения рекомендует казахстанцам рассмотреть возможность отказа от электронных сигарет. Считать пар вейпа безопасным нельзя. В нем содержатся потенциально вредные соединения и токсичные примеси, включая канцерогены и отравляющие вещества, а также следы металлов - либо от нагревательного элемента, либо от других частей курительного устройства. Кроме того, девайсы могут взрываться и причинить травмы потребителю", - проинформировали в пресс-службе Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК.





Как сообщили в пресс-службе, в США зарегистрирован пятый случай смерти человека, курившего электронные сигареты. Минздрав США призвал людей отказаться от электронных испарителей из-за загадочной болезни, связанной с их использованием. Всего на сегодня зафиксировано более 500 госпитализаций с проблемами дыхательной системы в связи с вейпингом.

Наиболее распространенными симптомами стали кашель, боль в груди, нехватка кислорода, лихорадка, головная боль, потеря сознания, диарея, анорексия, потеря веса. Бронхоскопия позволила установить, что заболевание - не инфекционное. Рентгенограммы показали затемнение в нижней части легких, компьютерная томография - снижение воздушности легочных альвеол.

Изначально электронные сигареты и вейпы преподносились как способ бросить курить или хотя бы уменьшить вред от пагубной привычки для лиц старше 18 лет. Однако в последние годы они стали крайне популярны у школьников и молодежи. За полгода наблюдения за юными вейперами ученые выяснили, что 25% из них стали регулярно курить сигареты, еще 21% - покуривать время от времени. Для сравнения: доля пристрастившихся к сигаретам школьников среди тех, которые не увлекались вейпингом, составила всего 2%, по данным gazeta.ru.

Основными компонентами вейпов являются никотин, пропиленгликоль - пищевая добавка Е1520, глицерин, вода и ароматизаторы. Ученые отмечают, что использующие электронные испарители молодые люди чаще других начинают затем курить обычные сигареты. Кроме того, ученые из Гарварда изучили 75 популярных марок одноразовых картриджей для электронных сигарет и жидкостей для перезаправляемых вейпов и обнаружили следы бактериальных и грибковых токсинов, которые вызывают астму, воспаление и снижают функцию легких, примерно в 30% и 80% из них, соответственно. При этом бактериальные токсины чаще присутствовали в вейпах с фруктовым вкусом, а следы грибков - в наполнителях с ароматом табака и ментола.

Никотин - опасный токсический компонент, вызывающий рак, сердечно-сосудистые заболевания, а самое главное - привыкание, то есть никотиновую зависимость. Также велика вероятность отравления организма никотином, ведь вейпер, будучи уверенным в безопасности своего занятия, может во много раз превысить дозу парения. Когда никотина в сигарете мало, частота и глубина затяжек оказывается большей. Курильщик стремится насытить организм определенной дозой никотина, той, при которой достигается желаемый психологический эффект: чувство прилива сил, некоторого успокоения и т.д.

Табачные ароматизаторы обладают большим спектром вкусов, максимально передающих ощущение классического курения. Но на многие ароматизаторы нет необходимой документации, подтверждающей их безопасность и состав. В зависимости от состава смеси, физиологической особенности курильщика они могут привести к потере аппетита, проблеме со сном, падению эмоционального фона и снижению иммунных качеств организма. Имеет место высокая вероятность появления различных патологий бронхолегочной системы; зависимость, сформированная на психологическом, а в некоторых случаях (при использовании никотиновых замесов) и на физическом уровне.

НЦОЗ призывает соблюдать здоровый образ жизни: придерживаться здорового рациона питания, не потреблять большое количество соли, заниматься спортом, исключить вредные привычки.

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