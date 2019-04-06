Названы болезни, от которых чаще всего умирают казахстанцы

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане в 2018 году от основных заболеваний скончались 19,3 тыс. человек, из них 7,4 тыс. - в трудоспособном возрасте, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы Фонда социального медицинского страхования, ежегодно страна всего с 18-миллионным населением теряет 7,4 тыс. работоспособных граждан, а это население одного небольшого села.

Эксперты здравоохранения называют топ-5 причин смертности или так называемые болезни - убийцы. Картина по ним в 2018 году выглядела так: болезни системы кровообращения - 9,7 тыс. умерших; болезни органов пищеварения - 2,8 тыс.; несчастные случаи, травмы и отравления - 2,7 тыс.; онкологические заболевания - 2 тыс.; болезни органов дыхания - 1,9 тыс.

Статистика показывает, что население Казахстана обращается к специалистам в больницы, когда требуется сложное лечение хронических заболеваний либо при уже запущенных критических случаях. Из 2,9 млн ежегодных госпитализаций 68%, или 1,9 млн человек, - это экстренные пациенты. Это значит, что практически каждый 10-й казахстанец попадает в больницу с признаками угрозы жизни, и даже при получении базовой бесплатной медицинской помощи, он, скорее всего, будет вынужден дополнительно оплачивать дорогостоящие сложные процедуры.

Это можно предупредить проведением комплекса малозатратных, но эффективных диагностических процедур, предоставляемых государством бесплатно. В 2019 году на финансирование здравоохранения из республиканского бюджета выделено 972,7 млрд тенге, из них 395,4 млрд тенге направлено на амбулаторно-поликлиническую помощь с приоритетом на профилактические мероприятия. Сегодня в рамках ГОБМП бесплатное лечение можно получать не только в государственных медорганизациях, а еще и частных", - говорится в сюжете телеканала " 24.kz ".

В этом году обслуживать население в рамках государственного заказа будут 1408 медицинских организаций, 701 из которых - частные. В сравнении с 2018 годом, количество частных поставщиков выросло на 37 организаций. По количеству частных медицинских организаций, готовых оказывать медпомощь в рамках госзаказа, лидируют города Шымкент, Нур-Султан, Алматы, Кызылординская и Жамбылская области.

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