Невролог рассказала о тревожных причинах ухудшения памяти

МОСКВА. 30 АВГУСТА - Врач-невролог высшей категории "СМ-Клиники" Ольга Пенчук рассказала о тревожных причинах ухудшения памяти, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проблемы с памятью могут указывать на ряд заболеваний, среди которых - патологии щитовидной железы, атеросклероз, анемия, сахарный диабет, опухоль головного мозга и другие, сообщает iz.ru

По словам специалиста, на приеме у невролога нередкими являются жалобы на ухудшение памяти и, как следствие, снижение продуктивности на работе, а также появление дополнительного напряжения в отношениях. При этом такие обращения достаточно часто встречаются не только среди пожилых, но и среди людей среднего и молодого возраста.

Пациенты сообщают, что стали хуже заучивать новую информацию, снизилась концентрация внимания, увеличилось время на выполнение интеллектуальной работы, стали забывать слова во время разговора, имена известных людей, зачем шли в комнату, где положили нужную вещь", - рассказала Ольга Пенчук.

Она отметила, что иногда эти жалобы сочетаются с ощущением тяжести или пустоты в голове, тревогой, неуверенностью в своих способностях. В то же время не всегда результаты нейропсихологического обследования подтверждают факт нарушения памяти.

Это так называемые субъективные нарушения памяти, и они могут являться частью тревожного и/или депрессивного синдрома. Что в свою очередь при отсутствии своевременной терапии может предшествовать объективным когнитивным расстройствам", - пояснила невролог.

По ее словам, жалобы пациентов, имеющих нарушение памяти, нередко носят "завуалированный" характер. Например, они могут указывать на "туман в голове" и ощущение, будто по голове "ударили пыльным мешком".

Как отметила врач, проблемы с памятью могут быть первой или на начальном этапе единственной жалобой при ряде заболеваний. В их числе: заболевания щитовидной железы (гипотиреоз), артериальная гипертензия, атеросклероз, дисциркуляторная энцефалопатия, острое нарушение мозгового кровообращения, анемия, обструктивные апноэ сна, ожирение, сахарный диабет, эстрогенная недостаточность у женщин (например, после удаления яичников), дефицитарные нарушения обмена, депрессия, опухоль головного мозга, гидроцефалия Хакима-Адамса, болезни крови, перенесенные инфекции, коронавирусная инфекция и другие.

Также к числу факторов риска относятся курение, злоупотребление алкоголем, травма головы, дефицит витаминов В12, Д и других, а также прием некоторых лекарственных препаратов.

Исследования показали, что курение - несомненный фактор ухудшение мнестических функций и риска болезни Альцгеймера, при этом курящие реже доживают до возраста развития у них деменции. Практически во всех случаях при раннем обращении к врачу можно улучшить ситуацию. И в каждом случает подход к терапии будет индивидуальным с учетом причины или основного заболевания", - добавила она.