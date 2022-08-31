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Невролог рассказала о тревожных причинах ухудшения памяти

30.08.2022, 10:26 2741
Невролог рассказала о тревожных причинах ухудшения памяти
МОСКВА. 30 АВГУСТА - Врач-невролог высшей категории "СМ-Клиники" Ольга Пенчук рассказала о тревожных причинах ухудшения памяти, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Проблемы с памятью могут указывать на ряд заболеваний, среди которых - патологии щитовидной железы, атеросклероз, анемия, сахарный диабет, опухоль головного мозга и другие, сообщает iz.ru
 
По словам специалиста, на приеме у невролога нередкими являются жалобы на ухудшение памяти и, как следствие, снижение продуктивности на работе, а также появление дополнительного напряжения в отношениях. При этом такие обращения достаточно часто встречаются не только среди пожилых, но и среди людей среднего и молодого возраста.
 

Пациенты сообщают, что стали хуже заучивать новую информацию, снизилась концентрация внимания, увеличилось время на выполнение интеллектуальной работы, стали забывать слова во время разговора, имена известных людей, зачем шли в комнату, где положили нужную вещь", - рассказала Ольга Пенчук. 

 
Она отметила, что иногда эти жалобы сочетаются с ощущением тяжести или пустоты в голове, тревогой, неуверенностью в своих способностях. В то же время не всегда результаты нейропсихологического обследования подтверждают факт нарушения памяти. 
 

Это так называемые субъективные нарушения памяти, и они могут являться частью тревожного и/или депрессивного синдрома. Что в свою очередь при отсутствии своевременной терапии может предшествовать объективным когнитивным расстройствам", - пояснила невролог. 

 
По ее словам, жалобы пациентов, имеющих нарушение памяти, нередко носят "завуалированный" характер. Например, они могут указывать на "туман в голове" и ощущение, будто по голове "ударили пыльным мешком". 
 
Как отметила врач, проблемы с памятью могут быть первой или на начальном этапе единственной жалобой при ряде заболеваний. В их числе: заболевания щитовидной железы (гипотиреоз), артериальная гипертензия, атеросклероз, дисциркуляторная энцефалопатия, острое нарушение мозгового кровообращения, анемия, обструктивные апноэ сна, ожирение, сахарный диабет, эстрогенная недостаточность у женщин (например, после удаления яичников), дефицитарные нарушения обмена, депрессия, опухоль головного мозга, гидроцефалия Хакима-Адамса, болезни крови, перенесенные инфекции, коронавирусная инфекция и другие. 
 
Также к числу факторов риска относятся курение, злоупотребление алкоголем, травма головы, дефицит витаминов В12, Д и других, а также прием некоторых лекарственных препаратов. 
 

Исследования показали, что курение - несомненный фактор ухудшение мнестических функций и риска болезни Альцгеймера, при этом курящие реже доживают до возраста развития у них деменции. Практически во всех случаях при раннем обращении к врачу можно улучшить ситуацию. И в каждом случает подход к терапии будет индивидуальным с учетом причины или основного заболевания", - добавила она.

 

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Резкий рост наркомании среди несовершеннолетних наблюдается в Казахстане

25.08.2022, 19:22 10281
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - В последнее время наблюдается резкий рост наркотизации среди несовершеннолетних, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Причин для этого более чем достаточно: низкая осведомленность подростков и молодежи о пагубном действии наркотиков на здоровье, социализацию; также доступность нелегальных синтетических средств; спрос, сообщает ortcom.kz.
 
Кандидат медицинских наук, и.о. председателя правления "Национальный центр общественного здравоохранения" МЗ РК Жанар Калмакова считает, что необходима профилактика, меры по недопущению употребления подростками и молодежью наркотиков. Эксперт подчеркивает, что лечению они поддаются тяжело, у половины наступают рецидивы.
 

В стране развернута сеть молодежных центров здоровья, которые оказывают медикопсихосоциальную помощь подросткам и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет. Молодые люди могут получить консультацию по профилактике потребления не только наркотических веществ, также табакокурения, потребления алкоголя. На сегодняшний день, по данным управлений здравоохранения областей и городов республиканского значения, у нас функционируют 182 молодежных центра здоровья. Там функционирует горячая линия, могут круглосуточно оказывать психологическую поддержку для подростков и молодежи, которые эпизодически начали употреблять наркотические вещества, алкоголь или табак. А также психологи молодежных центров здоровья проводят мотивационные консультирование, то есть ряд тренингов с подростками, у которых еще нет зависимости", - отметила Жанар Калмакова.

 

Минздрав РК расширил перечень лекарственных средств для лечения орфанных заболеваний

25.08.2022, 08:36 12001
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Министерством здравоохранения РК расширен перечень лекарственных препаратов для обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями на амбулаторном уровне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Соответствующим приказом ведомства в перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями) в рамках ГОБМП и в системе ОСМС включены 4 орфанные заболевания и 19 лекарственных средств", - сообщили в Минздраве.

 
Отмечается, что лекарственными средствами на амбулаторном уровне будут обеспечены дети с острым лимфобластным лейкозом (понатиниб), врожденной генерализованной липодистрофии Берардинелли-Сейпа (метрелептин), спинальной мышечной атрофии (нусинерсен) и нейробластомой (изотретионин) и др.
 
Также включены новые лекарственные средства детям с эпилепсией (тетракозактид, этосуксимид, вигабатрин, сультиам, лакосамид, перампанел, фенитоин, зонисамид, стирипентол, клобазам), мышечной дистрофией Дюшенна (дефлазакорт) и хроническим вирусным гепатитом С (софосбувир и ледипасвир).
 

Новыми лекарственными средствами планируется обеспечить более 2 тысяч детей", - пояснили в ведомстве. 

 
На сегодня бесплатное обеспечение лекарственными средствами на амбулаторном уровне осуществляется по 26 орфанным заболеваниям. Лекарственными средствами за счет республиканского бюджета обеспечены 13 977 пациентов с орфанными заболеваниями, из них 3499 детей.
 
Обеспечение лекарственными средствами пациентов на амбулаторном уровне осуществляется организациями первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Всего в обеспечении бесплатными препаратами задействованы порядка 616 организаций ПМСП.
 
Поставку лекарственных средств в медицинские организации осуществляет единый дистрибьютор на основании заявок медицинских организации. Обеспечение новыми лекарственными средствами планируется в течение двух месяцев. 
 
Кроме того, за счет средств местного бюджета лекарственными средствами обеспечены 1968 детей с орфанными заболеваниями.
 
Напомним, в начале текущего года создан фонд "Казакстан халкына", одним из направлений которого является лекарственное обеспечение детей с орфанными заболеваниями.
 
В целом, по данным ведомства, расширение перечня лекарственных средств для детей с орфанными заболеваниями обеспечит:
 
  • закуп дорогостоящих и незарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств;
  • доступность инновационных подходов к лечению детей с редкими заболеваниями, наиболее широко обсуждаемыми в социальных сетях, такими как спинальная мышечная атрофия, эпилепсия и другие;
  • улучшение качества жизни пациентов с тяжелыми угрожающими жизни или приводящими к инвалидности заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в Казахстане создают базу данных для мониторинга вакцинированного населения.
 

В Казахстане создают базу данных для мониторинга вакцинированного населения

24.08.2022, 10:23 14906
В Казахстане создают базу данных для мониторинга вакцинированного населения
Фото: Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Вице-министр здравоохранения РК Бейбут Есенбаев на заседании Минздрава под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова рассказал об интеграции и улучшении инфраструктуры медицинских информсистем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время сформирована база данных вакцинированных против КВИ. В текущем году запланированы работы по расширению в части включения других видов вакцинации. После реализации данного функционала появится возможность мониторинга вакцинированного населения от всех заболеваний, в том числе учет распределения вакцин", - сообщил Есенбаев.

 
Также будет проработан новый раздел "Егов.Здоровье", который будет содержать в себе расширенную информацию для населения по статусу донорства, электронным рецептам, медотводам, учету беременных и диспансеризации, госпитализации, результатам лабораторных исследований и больничным листам.
 

Вся информация касательно здравоохранения будет консолидирована в одном разделе и доступна населению. Гражданин будет иметь быстрый доступ к своим медицинским данным, что обеспечит прозрачность оказания медицинской помощи", - подчеркнул он.

 
Вице-министр также проинформировал о расширении единого хранилища результатов лабораторных исследований, онлайн-мониторинге индикаторов, создании модуля "Медицинские отводы".
 

Реализация сервиса обмена клиническими данными между медицинскими организациями даст оперативный доступ к результатам клинических обследований и возможность исключения бумажных носителей. Данное решение снимет вопрос передачи клинических данных между разными медицинскими информационными системами", - отметил Есенбаев.

 
По его словам, на данный момент запуск единого классификатора лекарственных средств и медицинских изделий находится на стадии завершения.
 
Как сообщалось ранее, по состоянию на 23 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 579 617 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 360 769 человек. Ревакцинировано 5 415 130 человек. 
 

В Акмолинской области врачи вытащили металлический штырь из головы ребенка

18.08.2022, 19:47 25246
В Акмолинской области врачи вытащили металлический штырь из головы ребенка
Фото: 716.kz
КОКШЕТАУ. 18 АВГУСТА - Опытные врачи областной детской больницы спасли ребенка, вытащив проткнувший голову штырь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
После извлечения штыря глаз и мозг мальчика остались целыми, крупные сосуды не повреждены, сообщает 716.kz.
 

Мальчишка словно в рубашке родился! Сейчас он находится в палате пробуждения", - сказал руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.

 

Алматинские кардиохирурги провели сложную операцию девочке с редкой патологией

18.08.2022, 13:48 26151
АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - В Центре перинатологии и детской кардиохирургии врачи провели сложную операцию девочке 2018 года рождения с редкой патологией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Такая операция была проведена за счет средств пакета обязательного социального медицинского страхования", - сообщает РСК Алматы со ссылкой на ЦПДКХ. 

 
У маленькой пациентки врожденный порок сердца, который сопровождается дефектом межжелудочковой перегородки по типу синдрома Лобри-Пецци. Малышке при рождении уже была проведена одна операция по иссечению коарктации аорты. 
 
На данный момент ей дополнительно требовалось провести второй этап операции, а именно по дефекту межжелудочковой перегородки с редким врожденным синдромом Лобри-Пецци. 
 

Во время надреза мы увидели, что сердце было расширенное и увеличено в размерах. Операция была проведена с остановкой сердца с аппаратом искусственного кровообращения через выходной отдел правого желудочка", - сообщила кардиохирург Абай Суртай. 

 
Сложность операции заключалась в том, что рядом с дефектом находился аортальный клапан, контакт с которым привел бы к необратимым последствиям. Операция прошла успешно, через два дня ребенок уже был переведен в отделение. 
 
В Центре перинатологии и детской кардиохирургии проводятся все виды операций, включая высокотехнологичные в пакете ОСМС, за исключением трансплантации сердца. С начала года кардиологами центра проведено уже более 100 операций, из них 55 - детям до года.
 

Врач рассказала о проводимых в рамках ОСМС в поликлиниках Алматы скрининговых обследованиях

01.08.2022, 20:02 46431
АЛМАТЫ. 1 АВГУСТА - Ежегодно Фондом социального медицинского страхования предусматривается финансирование на прохождение профилактических медицинских осмотров, в том числе на выявление социально значимых заболеваний. Почему так важно не пропускать скрининговые обследования и как это можно сделать, рассказала заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе городской поликлиники № 9 Алматы Машат Кебисбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам врача, эффективность лечения многих заболеваний во многом зависит от сроков его выявления - на ранних стадиях болезнь легче поддается успешному лечению. И сегодня радует, что улучшилась ранняя диагностика заболеваний.
 
Что такое скрининговый осмотр и для чего нужно его проходить?
 
Скрининговые обследования - это минимальный комплекс медицинских исследований, направленный на выявление заболеваний на ранних стадиях, а также выявление факторов риска, способствующих возникновению заболеваний. Скринингом называют медицинский осмотр здоровых людей любого возраста вне зависимости от пола для своевременной диагностики наиболее распространенных болезней. В скрининговых осмотрах предусмотрены лабораторно-диагностических исследования и консультация узких специалистов.
 
Какие болезни выявляют с помощью скринингов?
 
•        Раннее выявление поведенческих факторов риска - мужчины и женщины в возрасте 30-70 лет
 
•        Раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета - мужчины и женщины в возрасте 40-70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по данным диагнозам
 
•        Раннее выявление глаукомы - мужчины и женщины в возрасте 40-70 лет
 
•        Раннее выявление рака шейки матки - женщины в возрасте 30-70 лет
 
•        Раннее выявление рака молочной железы - женщины в возрасте 40-70 лет
 
•        Раннее выявление колоректального рака - мужчины и женщины в возрасте 50-70 лет
 
•        Раннее выявление вирусных гепатитов В и С
 
Также на профосмотр имеют право дети до 18 лет. Он включает в себя оценку состояния здоровья ребенка, психофизического, полового развития, выявление признаков жестокого обращения с учетом доврачебного обследования. При выявлении патологических изменений направляет на дополнительное обследование к профильному специалисту.
 
Куда и к кому обращаться, чтобы пройти профилактические осмотры? 
 
Чтобы пройти скрининг, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт выдаст направление на осмотр и анализы. Можно провести сразу все полагающиеся по возрасту скрининги. 
 
Стоит напомнить, что финансирование профилактических осмотров осуществляется за счет средств ОСМС, поэтому для прохождения скрининга необходимо иметь статус застрахованности. При этом государство оплачивает взносы за 11 млн казахстанцев, которые относятся к 15 льготным категориям.
 
Как часто можно проходить скрининговое обследование?
 
Некоторые скрининги проводятся с пятилетним промежутком, некоторые - через каждые два или четыре года. Сроки установлены в соответствии с темпами развития того или иного заболевания.
 
Что нужно делать после прохождения скрининга?
 
По результатам проведенного скринингового исследования пациентов в зависимости от показаний отправляют на дообследование и консультацию узких специалистов, а при необходимости назначают соответствующее лечение.
 

Каковы риски распространения оспы обезьян в Казахстане

27.07.2022, 16:59 54526
Каковы риски распространения оспы обезьян в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Вице-министр здравоохранения - главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК рассказала, каковы риски распространения оспы обезьян в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения. По предварительным данным Всемирной организации здравоохранения, данные о заражении оспой обезьян растут с каждым днем. Наиболее масштабные вспышки регистрируются в Нигерии и Конго. На сегодняшний день зарегистрировано 18 954 случаев в 81 стране мира, из них подтверждено 18 915 случаев. На сегодня ни одного случаев заболевания с подозрением на оспу обезьян в Республике Казахстан не зарегистрировано.
 

Согласно заявлению руководителя ВОЗ, у каждой страны есть свой риск распространения данной инфекции. И на сегодня к странам высокого риска относятся европейские страны, все остальные страны относятся к группе с умеренным или низким риском распространения данной инфекции. Казахстан относится к странам с более низким риском распространения оспы обезьян", - пояснила главный санитарный врач РК.

 
Айжан Есмагамбетова напомнила, что до 1980 года люди получали вакцину против натуральной оспы.
 

Вирус натуральной оспы и вирус оспы обезьян - это близкородственные вирусы. По данным ученых, все те, кто получил вакцину против натуральной оспы, они считаются защищенными от оспы обезьян. И если даже возникнет заболевание у вакцинированных, то оно, как правило, будет протекать легче", - сказала она. 

 
Она также прокомментировала вопрос вакцинации от оспы обезьян.
 

Что касается вакцинации всего населения от оспы обезьян, то есть четкие рекомендации ВОЗ, которые говорят о том, что не нужно вакцинироваться всему населению, потому что в первую очередь передача инфекции идет при очень тесном физическом контакте и, соотвественно, быстро в обществе не распространяется", - уточнила вице-министр. 

 

Можно вакцинировать тех, кто находится в близком контакте, а в основном это домашние контакты с больными оспой обезьян и медработники, которые оказывают медпомощь больным с оспой обезьян", - добавила она.

 

Россия передала Казахстану тесты для выявления оспы обезьян

27.07.2022, 12:44 55281
Россия передала Казахстану тесты для выявления оспы обезьян
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 ИЮЛЯ - Россия передала Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркмении тест-системы для выявления оспы обезьян, произведенные ГНЦ "Вектор", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Центр "Вектор" оперативно изготовил тест-системы для выявления случаев заболевания, на сегодняшний день тестирование доступно на всей территории России, информирует РИА Новости.
 

Российские тест-системы были переданы Роспотребнадзором Армении, Казахстану, Узбекистану и Туркменистану. Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора организуют для коллег из стран-партнеров специальные семинары, посвященные методам лабораторной диагностики оспы обезьян", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.


Как сообщает Комитет санэпидконтроля МЗ РК, данные о заражении оспой обезьян растут с каждым днем. Наиболее масштабные вспышки регистрируются в Нигерии и Конго. На сегодняшний день зарегистрировано 18 954 случая в 81 стране мира, из них подтверждено 18 915 случаев. 

На сегодня ни одного случаев заболевания с подозрением на оспу обезьян в Республике Казахстан не зарегистрировано. Особое внимание уделяется гражданам, прибывшим из стран Африки и других стран, где зарегистрированы завозные случаи этой инфекции", - говорится в сообщении ведомства.


Глава ВОЗ объявил вспышку оспы обезьян ЧС международного значения.
 

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