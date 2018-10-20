Новый Центр матери и ребенка готовится к открытию в Актау

Актау. 20 октября. Kazakhstan Today - Новый Центр матери и ребенка будет открыт в Актау в скором времени. Сейчас здание центра уже подключают к центральной системе отопления.

В новое четырехэтажное здание переедут специалисты областного перинатального центра. Здесь будут располагаться отделения неонатологии, анестезиологии, акушерства и гинекологии, а также консультационно-диагностическая клиника. Центр уже оснащен современным медицинским оборудованием, сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Готовящееся к открытию здание осмотрел аким Ералы Тугжанов. Беседуя со специалистами, он подчеркнул, что показатель материнской и детской смертности можно сократить, если увеличить количество женских консультаций. В этой связи глава региона поручил активировать работу в данном направлении.

По информации пресс-службы, Ералы Тугжанов также посетил областную детскую больницу. Сейчас медучреждение принимают 90 детей ежедневно. Глава региона поручил провести работу по снижению нагрузки на врачей больницы. В числе мероприятий решено провести мониторинг причин основных заболеваний среди детей, это поможет в дальнейшей профилактике. Также аким области дал поручение решить ряд вопросов по кадровым проблемам.

Отметим, одной из приоритетных задач Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулык" на 2016-2019 годы в сфере межсекторального взаимодействия является реализация комплексных мер по охране материнства и детства.

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