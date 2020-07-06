Новый препарат добавили в протокол лечения коронавируса в Казахстане

Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - В протокол лечения коронавируса в Казахстане добавили новый препарат, передает Kazakhstan Today.

Мы расширили схему лечения на уровне стационарного звена. Добавили в клинический протокол новый препарат - фавипиравир, который очень активно применяется в соседних странах и Японии. Он в ближайшее время поступит для стационарного лечения пациентов, он применяется только при тяжелых формах заболевания КВИ", - сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе онлайн брифинга в СЦК.

По его словам, в ближайшее время планируется запуск отечественного производства данного препарата.

Также у нас на подходе клиническое исследование по апробации вакцины против коронавирусной инфекции совместно с нашими иностранными коллегами, чтобы также прорабатывать вопрос возможности вакцинации населения, - добавил министр.

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