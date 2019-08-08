Новый реабилитационный центр откроется в Караганде

Караганда. 7 августа. Kazakhstan Today - Нейрореабилитационный центр "Луч" планирует открыть в Караганде ещё один филиал, передает Kazakhstan Today.

Об этом стало известно в ходе пресс-тура, который был организован в рамках реализации предвыборной программы президента РК "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс". Одним из принципов этой программы является качество и доступность медицинских услуг.

Нейрореабилитационный центр "Луч" был открыт в 2017 году. Он принимает пациентов после инсульта, нейрохирургических и травмотологических операций. Кроме главного отделения центра в Караганде, работают также два филиала в Жезказгане и Темиртау. Каждый из филиалов оснащён необходимым оборудованием и рассчитан на 25 коек.

В карагандинском НРЦ "Луч" расположен круглосуточный стационар на 70 коек. Здесь работают 12 высококвалифицированных специалистов в области неврологии и реабилитологии, а также 13 медицинских сестёр, 6 массажистов, 3 инструктора ЛФК, логопед, 17 сотрудников из категории младшего медицинского персонала.

Также на базе центра работает кафедра неврологии и реабилитации медицинского университета Караганды.

Студенты-медики создали и предложили установить в центре "Луч" подвесную слим-систему. Она способствует более быстрой и комфортной реабилитации больных с нарушенными функциями опорно-двигательного аппарата.

"В Караганде проводился мейкатон среди студентов вузов. Участники этого мейкатона - студенты медицинского университета - придумали эту подвесную систему и обратились потом к нам с просьбой установить её в нашем зале ЛФК. Эта система ничем не уступает фирменным установкам, но по цене намного дешевле", - сообщила заместитель директора нейрореабилитационного центра "Луч" Елена Ли.

В центре также расположена зона эрготерапии. Она оснащена специальным оборудованием, в том числе и для развития мелкой моторики. В зале лечебной физкультуры установлены имитаторы ходьбы, аппараты для разработки рук и ног. Есть физиокабинет и водолечебница с лимфодренажной системой и комплексом для подводного вытяжения позвоночника и гидромассажа.

Пациенты отмечают значительное улучшение уже после недельного курса лечения. Однако для полной реабилитации необходимы несколько курсов в течение года. Очередь на лечение большая. И спрос на реабилитационные услуги с каждым годом растёт. Поэтому в 2019 году по программе ГЧП планируется открытие ещё одного филиала в Караганде.

Новый филиал на Юго-Востоке будет рассчитан на 40 коек. Его открытие позволит сделать наши услуги более доступными, чтобы пациентам не приходилось так долго ждать реабилитации", - отметила Елена Ли.

В год специалисты центра "Луч" принимают более 2,5 тысячи человек. Большинство пациентов проходят реабилитацию бесплатно. Лечение оплачивается государством. В год центр оказывает услуги по госзаказу на сумму порядка 400 миллионов тенге.

С января 2020 года в стране начнёт действовать система обязательного медицинского страхования. Услуги, которые оказываются в центре "Луч", такие как физиолечение, реабилитация, будут доступны только застрахованным пациентам. Государство будет выплачивать страховые взносы за 15 категорий граждан, участвующих в ОСМС", - сообщила заместитель директора по контролю качества медицинских услуг поликлиники №1 города Караганды Ольга Ермакова.

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