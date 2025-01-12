О новой системе присвоения квалификаций медработникам рассказали в Минздраве

В результате обследований выявлено 95 тысяч пациентов с различными заболеваниями

Фото: pexels.com

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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году в Казахстане 1,2 млн сельских жителей получили доступ к консультациям врачей и диагностическим процедурам с помощью "поликлиник на колесах", - В 2024 году в Казахстане 1,2 млн сельских жителей получили доступ к консультациям врачей и диагностическим процедурам с помощью "поликлиник на колесах", сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан.





С помощью передвижных комплексов проведено 1,2 млн консультаций профильными специалистами, 656 тысяч диагностических, 333 тысячи лабораторных исследований. В результате обследований выявлено 95 тысяч пациентов с различными заболеваниями, из них 78,3% это взрослые, 21,7% дети. По итогам профосмотров 33,7 тысячи сельских жителей взяты на диспансерное наблюдение", - проинформировали в ведомстве.





Также в 2024 году услугами медицинского поезда "Медицинский поезд "Саламатты Қазақстан" было охвачено 104 тысячи жителей 128 станций, в том числе 21000 детей, это на 20% больше, чем в предыдущем году.





Специалистами медицинского поезда оказано 240 000 медицинских услуг, включая 12 500 стоматологических процедур, 25000 лабораторных исследований, 8000 малых хирургических операций и 24 000 инструментальных и диагностических исследований. В ходе осмотров было выявлено 5500 пациентов с различными заболеваниями, которым была предоставлена необходимая помощь", - сообщили в пресс-службе.





Кроме того, в стране продолжается системное обновление медицинской инфраструктуры в сельских районах в рамках Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения". В частности, в 2024 году завершено строительство 460 объектов, еще 195 объектов ПМСП будут сданы в 2025 году.





Отмечается, что для доступности сельским жителям высокотехнологичной медпомощи в 2025 году продолжится модернизация 32 районных больниц, на базе которых открываются кардиологические центры, отделения травматологии, реанимации, хирургии, оснащенные ангиографами, КТ, МРТ.





В ведомстве также рассказали о нововведении по привлечению медицинских кадров в сельскую местность.





Молодые врачи по остродефицитным профилям, выбирающие трудоустройство на селе, получают дополнительные финансовые стимулы, льготные кредиты на жилье и возможности для профессионального роста.На сегодняшний день в регионы направлены 4148 выпускников медвузов, из которых в сельские населенные пункты распределены 1233 врачей. Всего 544 выпускника получили социальную поддержку. Впервые регионах страны 89 врачей на селе, в их числе акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, обеспечены единовременными выплатами в размере 100 МЗП или 8,5 млн тенге", - проинформировали в Минздраве.





Также подчеркивается, что ряд проектов по высокотехнологичной медицине в сфере охраны здоровья материнства и детства масштабируется по всей стране.





Проект "Клиники одного дня" обеспечивают доступность инновационных методов пренатальной диагностики беременных и своевременное выявление риска рождения ребенка с врожденными пороками развития и хромосомной патологией, высокое качество услуг по принципу "одного окна", получение быстрых и точных результатов исследования в течение 1 дня. Впервые в Казахстане запущен проект "Фетальная медицина", успешно проведены 20 внутриутробных операций", - добавили в пресс-службе.



