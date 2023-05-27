О причинах заражения казахстанцев сибирской язвой рассказали в Минздраве
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В большинстве случаев заражение людей сибирской язвой возникает в результате внедрения возбудителя через поврежденную кожу при убое и разделке туш больных животных, а также при контакте с мясом и сырьем, полученным от больных животных, рассказали в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.
В Минздраве отметили, что причинами заражения людей сибирской язвой в последние годы послужили вынужденный убой на дому внезапно заболевших животных без ветеринарного освидетельствования, а также участие в убое и разделке туши больных животных.
Сибирская язва - зооантропонозная особо опасная инфекция, общая для человека и животных, с преимущественно контактным механизмом передачи возбудителя, который в определенных условиях способен образовывать споры. Споры сибиреязвенной бациллы устойчивы к высокой температуре, засушиванию, дезинфицирующим веществам, поэтому остаются жизнеспособными в почве многие годы", - рассказали эксперты.
Основными источниками являются больные домашние животные - крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, лошади, верблюды. Животные заражаются на пастбищах, поедая корм, загрязненный сибиреязвенными спорами, или проглатывая частицы споросодержащей почвы.
Первые признаки заболевания у людей отмечаются через 2-8 дней от момента заражения. Болезнь протекает с различными клиническими формами - кожной, желудочно-кишечной и легочной.
Кожная форма сибирской язвы у человека встречается наиболее часто и протекает в виде карбункула. Чаще карбункулы локализуются на открытых участках тела: лице, шее, руках. При обычном течении заболевания больные жалуются на головную боль, недомогание, повышение температуры.
Очень тяжело протекает легочная форма сибирской язвы. Сильный озноб, одышка, посинение кожи, кашель с выделением мокроты с кровью. Заболевание желудочно-кишечной формой сибирской язвы развивается незаметно, и появление рвоты, поноса с примесью крови являются поздними признаками", - информируют медики.
В Минздраве подчеркнули, что каждый владелец животных, учитывая опасность заражения сибирской язвы, обязан соблюдать меры личной профилактики, а также напомнили о необходимости представлять сельскохозяйственных животных для вакцинации против сибирской язвы, поставить в известность ветеринарного специалиста о вновь приобретенных животных. Без ветеринарного осмотра нельзя проводить убой, разделку мяса, обработку шерсти, шкуры животного.
Чтобы обеспечить безопасность себя и своих близких от заражения сибирской язвой в случаях заболевания, вынужденного убоя или гибели животных, необходимо немедленно обратиться к ветеринарному специалисту. Помните, что сибирская язва - опасное заболевание не только для жизни животного, но и человека", - заключили специалисты.