Общественность Казахстана предложила создать сайт о вакцинах

Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - Сегодня прошла онлайн-встреча министра информации и общественного развития с представителями общественности. Общественность Казахстана предложила министру информации ввести сайт о вакцинах, передает Kazakhstan Today.

Правительственный сайт о вакцинах предлагают создать в Казахстане. С такой инициативой выступила актриса столичного театра имени Горького Светлана Фортуна. По её мнению, появление в стране такого рода интернет-ресурса позволит информировать население о составе препарата и возможных осложнениях. Светлана Фортуна также предложила вернуть прежнюю редакцию Кодекса о здоровье, дающую право казахстанцам самим принимать решение: вакцинироваться или нет. К слову, старшая дочь актрисы имеет поствакцинальное осложнение, сообщает телеканал Almaty.tv.

Каждый раз, когда мы обращаемся к врачу, нам говорят, что вакцина не может привести к смерти или инвалидизации ребенка. У нас после прививки ребенок теряет сознание моментально, задыхается, мы не можем доказать поствакцинальное осложнение. У нас ребенок сразу после прививки получает ДЦП, мы не можем доказать, что это из-за вакцины. У нас ребенок на восьмой день после прививки умирает, мы не можем доказать ПВО", - говорит Светлана Фортуна.

Между тем вакцинация не просто актуальна, а чрезвычайно важна - особенно в условиях пандемии, считает глава Мининформации и общественного развития.

Более того, с огромным нетерпением ждем положительных результатов разработки вакцины. В то же время есть и противники идеи, мнения которых нельзя абсолютно игнорировать. Ведь многие против не самой вакцинации, а ее качества. Новый Кодекс как раз и обуславливает все эти нюансы, вводя четкие механизмы ответственности, в том числе за некачественную вакцинацию", - сказала министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

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