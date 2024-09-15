14.09.2024, 17:29 5686
Первую вакцину от оспы обезьян одобрила ВОЗ
Вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в виде инъекции в двух дозах с интервалом в четыре недели
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Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вакцина MVA-BN от датского производителя Bavarian Nordic A/S является первой вакциной от оспы обезьян, добавленной в список препаратов, прошедших предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорится в опубликованном заявлении на сайте ВОЗ, сообщает РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вакцина MVA-BN станет первой вакциной против оспы, которая будет включена в ее список предварительной квалификации", - сказано в документе.
По данным организации, вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в виде инъекции в двух дозах с интервалом в четыре недели. После предварительного хранения в холодильнике вакцину можно оставлять при температуре 2-8°C в течение восьми недель.
Всемирная организация здравоохранения оценила борьбу с оспой обезьян в $135 млн за полгода. В Минздраве РК заверяют, что риски ввоза заболевания в страну минимальны.
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10.09.2024, 20:21 21476
Более семи тысяч жителей Кызылординской области не получали необходимые лекарства
93 человека привлечены к ответственности
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Кызылорда. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Кызылординской области провела проверку на предмет соблюдения законности в сфере обращения лекарственных средств, сообщает пресс-служба надзорного органа.
По результатам проверки установлено, что в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи более 7 тысяч жителей области не были обеспечены лекарствами.
В поликлиниках Кызылорды, не учитывая возраст детей, необоснованно назначены лекарства свыше 1 тысячи несовершеннолетних. Без медицинского назначения 170 человек обеспечено инсулиновыми препаратами.
Кроме того, 68 единиц препаратов хранились с нарушениями требований правил хранения, в результате двум пациентам назначены лекарства с истекшим сроком годности.
В 14 медицинских организациях региона незаконную фармацевтическую деятельность осуществляли 19 сотрудников.
По выявленным нарушениям в адрес уполномоченных органов внесены акты прокурорского надзора, по результатам рассмотрения 93 человека привлечены к ответственности.
Напомним, в рейтинге стран по уровню систем здравоохранения Казахстан оказался лишь на 78-м месте из 110. В СНГ республика заняла по этому показателю предпоследнее место.
10.09.2024, 19:24 22181
Казахстанку с клинической смертью лечили от высокой температуры из-за халатности диспетчера
Фото: Акмолинский областной суд
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Кокшетау. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Косшы рассмотрел уголовное дело в отношении фельдшера по приему вызовов на пульте "103" за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба Акмолинского областного суда.
Диспетчер пульта, приняв вызов от пациента У. с уведомлением "жалоба на боль в груди, на учете с артериальной гипертензией, вызов 1-й категории срочности", перенаправила его в Косшы.
В Косшы подсудимая фельдшер С., обрабатывая вызов, изменила его с 1-й категории на 4-ю, исказила жалобу пациента, указав "высокая температура, болеет более 1 недели, сильный кашель", перенаправила в поликлинику. Из поликлиники направили к пациенту фельдшера А.
Фельдшер А. провел обследование У., поставил укол и уехал, оказав медицинскую помощь по 4-й категории. У. была вынуждена самостоятельно поехать в больницу Астаны для получения медицинской помощи. В больнице ей поставили диагноз "Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда. Стентирование. Кардиогенный шок. Состояние после клинической смерти".
Приговором суда С. назначено ограничение свободы на 1 год 6 месяцев с установлением пробационного контроля, c лишением права оказания медицинских услуг.
Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес управления здравоохранения области, которым обратил внимание на грубое нарушение работниками скорой медицинской помощи нормативных правовых актов в сфере медицины, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью пациента, в целях принятия соответствующих мер.
Судебные акты не вступили в законную силу.
09.09.2024, 19:39 26006
Сибирская язва в одном из сел Алматинской области: заболели 11 человек
Фото: pexels.com
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Конаев. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По факту выявления случаев сибирской язвы в Алматинской области под руководством акима области Марата Султангазиева состоялось заседание штаба, сообщает пресс-служба акимата региона.
Аким области дал поручения об изоляции эпидемиологического очага, усилении санитарно-эпидемиологических мер и проведении разъяснительной работы с населением.
В селе Улкен Аксу введен карантин, эпидемиологический очаг изолирован. Для предотвращения распространения инфекции приняты все необходимые меры.
На 9 сентября госпитализировано 16 человек. У 11 из них диагноз сибирская язва подтвержден, у 4 результат отрицательный, анализы еще одного пациента уточняются. Все пациенты получают необходимое лечение, их состояние стабильное.
Распространение заболевания не наблюдается, ситуация находится под контролем. Мы призываем жителей региона быть бдительными: покупать мясо и мясные продукты только в проверенных местах, соблюдать меры предосторожности при уходе за скотом", - рассказал начальник областного управления здравоохранения Алмат Турысбекулы.
Напомним, в селе Улкен Аксу Уйгурского районе Алматинской области выявили сибирскую язву у КРС. 5 сентября республиканской ветеринарной лабораторией получены результаты бактериологических исследований, подтверждающие наличие сибирской язвы в отобранных пробах от двух голов КРС. В населенном пункте введен запрет на ввоз и вывоз живых животных и животноводческой продукции.
03.09.2024, 17:40 42301
В Алматинской области зафиксировали четыре случая подозрения на сибирскую язву
Фото: Акорда
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Конаев. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В сельском округе Улкен Аксу Алматинской области были зафиксированы четыре случая подозрения на сибирскую язву, сообщает пресс-служба акимата региона.
Предварительная причина заболевания - участие в забое больного животного (...) Забой произведен без уведомления ветеринарной службы. Для установления причин заболевания ветеринарной инспекцией совместно с ДСЭК, ДП и акиматом области отобраны пробы сырья и продуктов убоя в доме заболевших, а также пробы почвы на месте убоя", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что республиканская ветеринарная лаборатория провела исследования собранных материалов методом микроскопии биопробы и ПЦР.
В ближайшее время ожидаются результаты бактериологических исследований. Кроме того, материалы для анализа направлены также в Национальный референтный центр по ветеринарии в Алматы", - добавили в акимате.
Также отмечается, что в населенном пункте проведена дезинфекция, КРС из личного хозяйства заболевших находятся в изоляции на карантине.
Специалисты проводят ежедневный осмотр животных, каких-либо клинических признаков заболевания не выявлено. Все необходимые ветеринарно-санитарные меры согласно действующему алгоритму проводятся", - заверили в пресс-службе.
Ранее в селе Костанайской области выявили сибирскую язву у КРС.
02.09.2024, 21:21 47336
В Минздраве прокомментировали слухи о введении масочного режима с 15 сентября
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Telegram-канале Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщили, что информация, распространяемая в социальных сетях о том, что с 15 сентября вводятся карантинные ограничения и масочный режим для всех, не соответствует действительности.
Согласно постановлению исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача РК, предусматривающему проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в период эпидемического сезона, с 15 сентября начнется проведение вакцинации против гриппа. Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций. Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля РК назвали фейком распространяемую в соцсетях информацию о введении дистанционного обучения и масочного режима в школах.
19 августа сообщалось, что в Казахстане в медицинских организациях введут масочный режим. Будет проводиться еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 среди населения.
В апреле 2024 года главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова подписала постановление, которое отменяет предыдущее - о масочном режиме в больницах и местах массового скопления людей.
02.09.2024, 16:47 49116
Альназарова оценила риск ввоза оспы обезьян в Казахстан
В Алматы и Астане организованы два центра, которые будут заниматься диагностикой заболевания
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Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова убеждена, что риски распространения оспы обезьян в стране минимальные.
По словам главы Минздрава РК, в стране принимаются меры для предотвращения ввоза инфекции в страну.
Сегодня на 44 постах на въезде в страну усилены меры. Все необходимые санитарные службы транспорта подключены", - отметила министр.
В Алматы и Астане организованы два центра, которые будут заниматься диагностикой оспы обезьян, все необходимое для этого завезено.
В целом по оспе обезьян для Казахстана угрозы минимальные", - заверила Альназарова.
Ранее исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Казахстана Нуркан Садвакасов подписал постановление "О проведении санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения оспы обезьян в Республику Казахстан".
30.08.2024, 18:44 79696
В Минздраве прокомментировали сообщение о выявлении оспы обезьян у пассажира в аэропорту Астаны
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК заявили, что информация, распространяемая в социальных сетях о том, что в аэропорту Астаны у пассажира обнаружили оспу обезьян, не соответствует действительности.
В фейковых публикациях было использовано видео, на котором проводились межведомственные учения по готовности к реагированию на случай завоза оспы обезьян. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой, также не зарегистрированы завозные случаи", - сообщили в ведомстве.
В комитете добавили, что для предупреждения завоза оспы обезьян в Казахстан усилен санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска.
Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы.
Ранее исполняющий обязанности главного государственного санитарного врача Казахстана Нуркан Садвакасов подписал постановление "О проведении санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения оспы обезьян в Республику Казахстан".
Всемирная организация здравоохранения оценила борьбу с оспой обезьян в $135 млн за полгода.
30.08.2024, 15:47 79816
Застрахованные граждане вынуждены обращаться за платным медуслугами - депутат
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Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Юлия Кучинская выразила обеспокоенность по поводу доступности и качества медицинских услуг в Казахстане. Она подчеркнула, что во время депутатских выездов в регионы практически везде граждане поднимали вопросы, касающиеся здравоохранения, особенно отмечая проблемы, связанные с двумя пакетами медицинских услуг - ГОБМП и ОСМС.
Хроническое недофинансирование приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенные медицинские услуги и вынуждены обращаться за платной помощью. Согласно данным социсследований, практически каждый второй казахстанец не удовлетворен качеством и доступностью медицинских услуг", - заявила депутат на расширенном собрании фракции партии AMANAT в мажилисе.
На это министр здравоохранения Акмарал Альназарова ответила, что разработка новых пакетов медицинской помощи уже ведется и с 2025 по 2027 годы планируется их постепенный пересмотр.
Мы переходим к истинно страховой модели системы здравоохранения, но для этого необходимы законодательные изменения и активное вовлечение местных исполнительных органов", - сказала глава Минздрава.
Министр также подчеркнула, что около 3,4 млн человек остаются вне системы ОСМС, но новые поправки позволят увеличить долю застрахованных до 90%. Вопросы финансирования онкологической помощи также находятся на контроле, и с 2025 года планируется сделать онкологические скрининги доступными для всех граждан вне зависимости от их статуса в системе ОСМС.
Напомним, ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП.
Ранее госаудит выявил многомиллиардные нарушения в деятельности фонда медстрахования.
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