Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - Первый в мире человек с механическим сердцем живет в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

24-летний казахстанец Исмаил Турсунов с новым сердцем чувствует себя отлично, живёт полной жизнью. Он занимается спортом, строит большие планы и с надеждой смотрит в будущее, сообщает ortcom.kz

Проведенная в АО "Национальный кардиохирургический центр" (ННКЦ) операция пациенту с диагнозом "делатационная кардиомиопатия" стала прорывным проектом в кардиохирургической практике. Система с имплантируемым вспомогательным устройством для левого желудочка (FIVAD), являющимся первым в мире вспомогательным устройством, позволяет пациентам свободно жить без прямого подключения к внешнему источнику питания.

FIVAD имеет огромные перспективы в изменении парадигмы и подходов в лечении терминальной стадии сердечной недостаточности. Мы рады представить это прорывное технологическое достижение, которое позволит пациентам вести полноценную и качественную жизнь после хирургического вмешательства", - рассказал председатель правления АО "ННКЦ" Юрий Пя в Службе центральных коммуникаций на пресс-конференции, посвященной всемирному релизу новой революционной системы для пациентов с сердечной недостаточностью.

Как сообщил кардиохирург Юрий Пя, прооперированный пациент практически вернулся к нормальному образу жизни, имеет возможность не только заниматься повседневными делами, но даже плавать, что не было возможным при использовании других моделей аналогичных устройств.

"Система вспомогательного устройства левого желудочка сердца является самой безопасной для пациентов, позволяющая им свободно перемещаться, не обремененными внешним оборудованием - кабели, что существенно снижает ряд осложнений и значительно улучшает качество жизни. Данный случай - первый в кардиохирургической практике и стал уникальным и единственным в мире", - подчеркнул врач.

Он также сообщил, что операцию Исмаилу провели с применением технологического решения, недавно разработанного в Израиле.

"Уникальность в том, что большинство компонентов искусственного желудочка имеют малый размер и располагаются в теле пациента. Снаружи остаются лишь приводной ремень, контроллер, аккумулятор и специальные часы, позволяющие отслеживать состояние сердца. Устройство бесперебойно заряжается беспроводным способом, что полностью исключает опасность заражения. Исмаилу не придётся, как это было с людьми прежде, носить круглые сутки тяжёлый пояс с оборудованием, новая технология позволит ему до 8 часов пребывать вообще без медприборов", - рассказал он.

Стоит отметить, что подобных операций по новой израильской технологии нигде в мире ещё не проводили. А в год около 150 пациентов нуждаются в такой операции. Как сообщил Юрий Пя, после получения европейского сертификата и проведения эксперимента в Европе и Америке, казахстанцы смогут оперироваться на родине бесплатно по гарантированной бесплатной медицинской помощи.

"Согласно международной статистике, 26 млн людей в мире страдает хронической сердечной недостаточностью, и ежегодно выявляется около 900 тыс. новых пациентов. Из этого числа около 800 тыс, пациентов нуждаются в трансплантации сердца, из которых в течение первых пяти лет диагностики погибает от 7% до 50 % человек, так и не дождавшись донорского сердца", - отметил врач.

По его словам, золотым стандартом в лечении этой патологии является трансплантация, однако в связи с дефицитом донорских органов активно развивается использование механической поддержки сердца.

"Сегодняшняя конференция посвящена реализации международного проекта. Прибыли коллеги из Америки, Израиля, из Чехии, Литвы и представители из Казахстана. Я очень горжусь тем, что мы вовлечены в этот проект. В мире впервые реализация проектов клиники произошла здесь, в Казахстане, в Астане, в Национальном кардиохирургическом центре, и, пользуясь моментом, я бы хотел поблагодарить всех коллег этой международный группы, что они нашли время приехали за 1000 километров сюда в Астану, в Казахстан, чтобы участвовать в знаковом, я бы сказал, для нас событий. Это действительно прорывной проект на поле сердечной недостаточности. Когда 50 лет назад была проведена впервые в мире в Китае, в Южной Африке трансплантация сердца, так и вот имплантация полностью искусственной системы для поддержки жизнедеятельности человека произошла здесь в Астане", - сказал Юрий Пя.

Он уточнил, что в многолетней разработке международных коллег приняла участие команда Национального кардиохирургического центра, что послужило выбором центра для проведения первой операции в мире.

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