Попавшего в ДТП на Филиппинах казахстанца санавиацией доставили в Астану

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Попавшего в ДТП на Филиппинах казахстанца санитарной авиацией доставили в Астану, передает Kazakhstan Today.

Гражданин Казахстана, 1998 года рождения, был экстренно госпитализирован в медицинскую организацию города Пуэрто Принцесса (Филиппины) с множественными травмами различной степени тяжести, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия. В ответ на поступившее обращение родителей, а также ввиду того, что состояние пациента не позволяло обеспечить транспортировку рейсовыми авиалиниями гражданской авиации, Министерством иностранных дел РК совместно с Министерством здравоохранения РК и Республиканским центром санитарной авиации МЗ РК был начат процесс организации транспортировки пациента на родину", - сообщили в пресс-службе Республиканского центра санавиации.

По информации центра, время полета с Пуэрто Принцесса до Астаны заняло свыше 10 часов. Все это время пациент находился под наблюдением мобильной бригады санитарной авиации РК.

Самолет приземлился 11 февраля, в 01.20, после чего пациента доставили в Городскую больницу №1 акимата Астаны". В данный момент там ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

С начала 2019 года Республиканским центром санитарной авиации была оказана помощь уже шести гражданам Казахстана, находящимся в критическом состоянии за рубежом.

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