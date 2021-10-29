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Правительство РК утвердило проект "Здоровая нация"

28.10.2021, 17:38 20251
НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - В Казахстане утвержден проект "Здоровая нация", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте "Открытые НПА"
 
Проект рассчитан до 2025 года. 
 
Ожидается, что в результате реализации проекта доля общих расходов на здравоохранение от ВВП увеличится до 5%. Также вырастут расходы здравоохранения и расходы на лекарственное обеспечение на душу населения в год. 
 
Социальная цель проекта - улучшение качества жизни человека, достижение им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций за счет увеличения ожидаемой продолжительности жизни граждан до 75 лет, повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг до 80% и увеличение средней заработной платы врачей в 2,5 раза до 2023 года. 
 
В задачи проекта также входит: 
 
- обеспечение предоставления качественных и доступных медицинских услуг;
 
- обеспечение диагностирования и лечения максимально широкого спектра болезней;
 
- внедрение услуги "смарт-медицины", дистанционной профилактики и лечения, "электронной медицины";
 
- проработка вопроса введения новых подходов к обеспечению здоровья детей; охват всех детей в возрасте до 16 лет всем спектром медицинского обслуживания;
 
- кардинальное улучшение системы медицинского образования;
 
- уделение первостепенного значения практической научно-исследовательской составляющей работы медицинских вузов.
 
На реализацию проекта выделено более 3 млн тенге. 
 
Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.
 

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новости по теме

В России возможно появление двух назальных вакцин от COVID-19

28.10.2021, 19:23 13906
МОСКВА. 28 ОКТЯБРЯ - Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России могут появиться две назальные вакцины от COVID-19 на основе препарата "Спутник V", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как прокомментировал агентству "Интерфакс" Гинцбург, лицензия на разработку второго препарата была подана компанией "Генериум". Их вакцина от коронавирусной инфекции будет отдельно проходить процедуру регистрации и иметь собственную форму в виде жидких капель со стабилизатором, пишет Lenta.ru.
 
Как напомнил Гинцбург, сам центр имени Гамалеи будет выпускать назальную форму "Спутника V" в виде замороженного раствора. Об окончании доклинических испытаний препарата сообщалось еще в августе.
 
 

Строительство крематория в Алматы завершат до конца года

28.10.2021, 17:38 23194
Строительство крематория в Алматы завершат до конца года
Фото: 5region.kz
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - Руководитель управления комфортной городской среды города Алматы Сапар Нурашев рассказал, когда завершится строительство крематория, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В 2020 году мы ввели в эксплуатацию патологоанатомическое бюро, это южнее ТЭЦ-2. Этот объект (крематорий) является филиалом патологоанатомического бюро, функциональное назначение которого - утилизация биологических и медицинских отходов. Данный объект будет завершен до конца текущего года. Сейчас строительные работы практически завершены. Идут пусконаладочные работы и монтаж оборудования. Оборудование из Чешской Республики. Сейчас приехали представители компании-производителя и проводят монтажные работы. До конца года объект будет завершен", - сказал руководитель управления комфортной городской среды города Алматы.

 
Ранее планировалось завершить строительство крематория в сентябре. Сообщалось, что с начала пандемии образовалось большое количество особо опасных биологических отходов: медицинских масок, костюмов, пакетов, бинтов, шприцев, инструментов для изъятия ПЦР-тестов и многого другого. В создавшейся ситуации утилизация этих отходов возможна путем их сжигания в специальных печах. 
 

В Нур-Султане прошел первый международный форум по медицинской технике

27.10.2021, 17:50 39799
В Нур-Султане прошел первый международный форум по медицинской технике
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 27 ОКТЯБРЯ - В столице прошел первый международный форум по медицинской технике Medtech. Мероприятие состоялось в рамках 17-й казахстанской международной выставки "Astana Zdorovie-2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В форуме принимают участие ведущие отечественные и зарубежные фармацевтические компании, разрабатывающие и производящие лекарственные препараты, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 

Пандемия показала, что сегодня необходимо не только обеспечивать себя вакцинами, лекарственными средствами, но и медицинским оборудованием. В Казахстане мы определили для себя это приоритетом. У нас имеется большой потенциал и возможности", - сказал, обращаясь к участникам форума вице-премьер РК Ералы Тугжанов.

 
Он напомнил, что в республике принят специальный Комплексный план по развитию фармацевтической отрасли, реализация которого позволит к 2025 году увеличить долю лекарственных средств и медицинских изделий отечественного производства до 50%. Также, до 2025 года планируется построить не менее 20 современных больниц, 3 онкологических центра, 12 лабораторий, центр для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий. При их оснащении медицинским оборудованием приоритет будет отдаваться отечественным производителям. 
 
Также вице-премьер посетил павильоны участников выставки и пожелал представителям фармкомпаний и производителям медицинской техники плодотворной работы.
 

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