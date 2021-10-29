Правительство РК утвердило проект "Здоровая нация"

НУР-СУЛТАН. 28 ОКТЯБРЯ - В Казахстане утвержден проект "Здоровая нация", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Соответствующее постановление правительства опубликовано на сайте "Открытые НПА"
Проект рассчитан до 2025 года.
Ожидается, что в результате реализации проекта доля общих расходов на здравоохранение от ВВП увеличится до 5%. Также вырастут расходы здравоохранения и расходы на лекарственное обеспечение на душу населения в год.
Социальная цель проекта - улучшение качества жизни человека, достижение им активного долголетия и полноценного выполнения социальных функций за счет увеличения ожидаемой продолжительности жизни граждан до 75 лет, повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг до 80% и увеличение средней заработной платы врачей в 2,5 раза до 2023 года.
В задачи проекта также входит:
- обеспечение предоставления качественных и доступных медицинских услуг;
- обеспечение диагностирования и лечения максимально широкого спектра болезней;
- внедрение услуги "смарт-медицины", дистанционной профилактики и лечения, "электронной медицины";
- проработка вопроса введения новых подходов к обеспечению здоровья детей; охват всех детей в возрасте до 16 лет всем спектром медицинского обслуживания;
- кардинальное улучшение системы медицинского образования;
- уделение первостепенного значения практической научно-исследовательской составляющей работы медицинских вузов.
На реализацию проекта выделено более 3 млн тенге.
Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.