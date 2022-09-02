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Президент РК поручил запустить систему добровольного медицинского страхования

01.09.2022, 14:07 1931
Президент РК поручил запустить систему добровольного медицинского страхования
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана поручил запустить систему добровольного медицинского страхования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он отметил, что, несмотря на реформы в сфере здравоохранения, состояние данной отрасли оставляет желать лучшего.
 

Очевидно, что весь комплекс накопившихся проблем невозможно решить одномоментно. Поэтому следует сконцентрировать усилия на критически важных аспектах, одним из которых является система финансирования. Хроническое недофинансирование отрасли приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг. Усугубляет ситуацию искусственное разделение медицинской помощи на гарантированный государством и страховой пакеты. Приходится констатировать отсутствие страховой модели как таковой. Это большое упущение", - сказал Токаев.

 
Глава государства отметил необходимость запуска системы добровольного медицинского страхования. 

Поручаю правительству пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом", - сказал он.

 
Особое внимание, по его словам, следует уделить комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством государственно-частного партнерства.
 
Медицина - инвестиционно привлекательная отрасль, нужно только создать правильные условия.
 

Мной принято решение уже со следующего года начать реализацию национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей нашей страны. В течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, в которых сегодня нет медучреждений. Тем самым государство обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более чем миллиону граждан. В рамках нацпроекта 32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения. В них появятся инсультные центры, отделения хирургии, реанимации и реабилитации. Это позволит повысить качество медицинских услуг для более чем четырех миллионов граждан", - сообщил президент РК.

 
Кроме того, получит развитие телемедицина, которая откроет доступ к квалифицированной помощи жителям отдаленных районов.
 

Для повышения конкурентоспособности отечественного здравоохранения нужно последовательно совершенствовать систему подготовки врачей. При медицинских вузах будут созданы многопрофильные университетские больницы и клиники. В течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%", - сказал Токаев.

 

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Какие объекты медицины строят в Алматы

31.08.2022, 16:14 4591
Какие объекты медицины строят в Алматы
АЛМАТЫ. 31 АВГУСТА - Заместитель руководителя управления строительства города Алматы Улан Оналбаев в ходе брифинга региональной службы коммуникаций рассказал, какие объекты медицины строят в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он отметил, что строительство объектов здравоохранения - одно из ключевых направлений развития города.
 

В нашем городе местные исполнительные органы особое внимание уделяют развитию системы здравоохранения, ведется активная работа по оказанию медицинской помощи населению, поликлиники и больницы оснащены современным медицинским и технологическим оборудованием. Сегодня идет строительство четырех объектов в сфере здравоохранения и усиление сейсмостойкости", - сообщил Оналбаев.

 
Это строительство нового корпуса приемного отделения детского центра скорой медицинской помощи, семейно-врачебной амбулатории на 200 мест в микрорайонах Кемель и Мамыр в рамках обеспечения пошаговой доступности.
 
Также в этом году начнется строительство семейно-врачебных амбулаторий, расположенных в микрорайонах Нуршашкан, Карасу, Саялы и улице Айбасова.
 
В августе завершено сейсмоусиление здания городской больницы № 11 в микрорайоне Айнабулак. В этом году введена в эксплуатацию приемная городской клинической больницы № 7 на 80 тысяч коек.
 
Кроме того, по его словам, в Алматы строят три физкультурно-оздоровительных комплекса.
 
Он отметил, что строительство спортивных сооружений - это важное направление городской политики. Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни.
 

В целях обеспечения детей и молодежи города доступными спортивными секциями, привлечения населения к здоровому образу жизни, сохранения и укрепления здоровья нации в микрорайонах Жас Канат, Алатау и Зердели строятся три физкультурно-оздоровительных комплекса", - сообщил Оналбаев. 

 

Невролог рассказала о тревожных причинах ухудшения памяти

30.08.2022, 10:26 7976
Невролог рассказала о тревожных причинах ухудшения памяти
МОСКВА. 30 АВГУСТА - Врач-невролог высшей категории "СМ-Клиники" Ольга Пенчук рассказала о тревожных причинах ухудшения памяти, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Проблемы с памятью могут указывать на ряд заболеваний, среди которых - патологии щитовидной железы, атеросклероз, анемия, сахарный диабет, опухоль головного мозга и другие, сообщает iz.ru
 
По словам специалиста, на приеме у невролога нередкими являются жалобы на ухудшение памяти и, как следствие, снижение продуктивности на работе, а также появление дополнительного напряжения в отношениях. При этом такие обращения достаточно часто встречаются не только среди пожилых, но и среди людей среднего и молодого возраста.
 

Пациенты сообщают, что стали хуже заучивать новую информацию, снизилась концентрация внимания, увеличилось время на выполнение интеллектуальной работы, стали забывать слова во время разговора, имена известных людей, зачем шли в комнату, где положили нужную вещь", - рассказала Ольга Пенчук. 

 
Она отметила, что иногда эти жалобы сочетаются с ощущением тяжести или пустоты в голове, тревогой, неуверенностью в своих способностях. В то же время не всегда результаты нейропсихологического обследования подтверждают факт нарушения памяти. 
 

Это так называемые субъективные нарушения памяти, и они могут являться частью тревожного и/или депрессивного синдрома. Что в свою очередь при отсутствии своевременной терапии может предшествовать объективным когнитивным расстройствам", - пояснила невролог. 

 
По ее словам, жалобы пациентов, имеющих нарушение памяти, нередко носят "завуалированный" характер. Например, они могут указывать на "туман в голове" и ощущение, будто по голове "ударили пыльным мешком". 
 
Как отметила врач, проблемы с памятью могут быть первой или на начальном этапе единственной жалобой при ряде заболеваний. В их числе: заболевания щитовидной железы (гипотиреоз), артериальная гипертензия, атеросклероз, дисциркуляторная энцефалопатия, острое нарушение мозгового кровообращения, анемия, обструктивные апноэ сна, ожирение, сахарный диабет, эстрогенная недостаточность у женщин (например, после удаления яичников), дефицитарные нарушения обмена, депрессия, опухоль головного мозга, гидроцефалия Хакима-Адамса, болезни крови, перенесенные инфекции, коронавирусная инфекция и другие. 
 
Также к числу факторов риска относятся курение, злоупотребление алкоголем, травма головы, дефицит витаминов В12, Д и других, а также прием некоторых лекарственных препаратов. 
 

Исследования показали, что курение - несомненный фактор ухудшение мнестических функций и риска болезни Альцгеймера, при этом курящие реже доживают до возраста развития у них деменции. Практически во всех случаях при раннем обращении к врачу можно улучшить ситуацию. И в каждом случает подход к терапии будет индивидуальным с учетом причины или основного заболевания", - добавила она.

 

Резкий рост наркомании среди несовершеннолетних наблюдается в Казахстане

25.08.2022, 19:22 15646
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - В последнее время наблюдается резкий рост наркотизации среди несовершеннолетних, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Причин для этого более чем достаточно: низкая осведомленность подростков и молодежи о пагубном действии наркотиков на здоровье, социализацию; также доступность нелегальных синтетических средств; спрос, сообщает ortcom.kz.
 
Кандидат медицинских наук, и.о. председателя правления "Национальный центр общественного здравоохранения" МЗ РК Жанар Калмакова считает, что необходима профилактика, меры по недопущению употребления подростками и молодежью наркотиков. Эксперт подчеркивает, что лечению они поддаются тяжело, у половины наступают рецидивы.
 

В стране развернута сеть молодежных центров здоровья, которые оказывают медикопсихосоциальную помощь подросткам и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет. Молодые люди могут получить консультацию по профилактике потребления не только наркотических веществ, также табакокурения, потребления алкоголя. На сегодняшний день, по данным управлений здравоохранения областей и городов республиканского значения, у нас функционируют 182 молодежных центра здоровья. Там функционирует горячая линия, могут круглосуточно оказывать психологическую поддержку для подростков и молодежи, которые эпизодически начали употреблять наркотические вещества, алкоголь или табак. А также психологи молодежных центров здоровья проводят мотивационные консультирование, то есть ряд тренингов с подростками, у которых еще нет зависимости", - отметила Жанар Калмакова.

 

Минздрав РК расширил перечень лекарственных средств для лечения орфанных заболеваний

25.08.2022, 08:36 17366
НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Министерством здравоохранения РК расширен перечень лекарственных препаратов для обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями на амбулаторном уровне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Соответствующим приказом ведомства в перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями) в рамках ГОБМП и в системе ОСМС включены 4 орфанные заболевания и 19 лекарственных средств", - сообщили в Минздраве.

 
Отмечается, что лекарственными средствами на амбулаторном уровне будут обеспечены дети с острым лимфобластным лейкозом (понатиниб), врожденной генерализованной липодистрофии Берардинелли-Сейпа (метрелептин), спинальной мышечной атрофии (нусинерсен) и нейробластомой (изотретионин) и др.
 
Также включены новые лекарственные средства детям с эпилепсией (тетракозактид, этосуксимид, вигабатрин, сультиам, лакосамид, перампанел, фенитоин, зонисамид, стирипентол, клобазам), мышечной дистрофией Дюшенна (дефлазакорт) и хроническим вирусным гепатитом С (софосбувир и ледипасвир).
 

Новыми лекарственными средствами планируется обеспечить более 2 тысяч детей", - пояснили в ведомстве. 

 
На сегодня бесплатное обеспечение лекарственными средствами на амбулаторном уровне осуществляется по 26 орфанным заболеваниям. Лекарственными средствами за счет республиканского бюджета обеспечены 13 977 пациентов с орфанными заболеваниями, из них 3499 детей.
 
Обеспечение лекарственными средствами пациентов на амбулаторном уровне осуществляется организациями первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Всего в обеспечении бесплатными препаратами задействованы порядка 616 организаций ПМСП.
 
Поставку лекарственных средств в медицинские организации осуществляет единый дистрибьютор на основании заявок медицинских организации. Обеспечение новыми лекарственными средствами планируется в течение двух месяцев. 
 
Кроме того, за счет средств местного бюджета лекарственными средствами обеспечены 1968 детей с орфанными заболеваниями.
 
Напомним, в начале текущего года создан фонд "Казакстан халкына", одним из направлений которого является лекарственное обеспечение детей с орфанными заболеваниями.
 
В целом, по данным ведомства, расширение перечня лекарственных средств для детей с орфанными заболеваниями обеспечит:
 
  • закуп дорогостоящих и незарегистрированных в Республике Казахстан лекарственных средств;
  • доступность инновационных подходов к лечению детей с редкими заболеваниями, наиболее широко обсуждаемыми в социальных сетях, такими как спинальная мышечная атрофия, эпилепсия и другие;
  • улучшение качества жизни пациентов с тяжелыми угрожающими жизни или приводящими к инвалидности заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в Казахстане создают базу данных для мониторинга вакцинированного населения.
 

В Казахстане создают базу данных для мониторинга вакцинированного населения

24.08.2022, 10:23 20271
В Казахстане создают базу данных для мониторинга вакцинированного населения
Фото: Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Вице-министр здравоохранения РК Бейбут Есенбаев на заседании Минздрава под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова рассказал об интеграции и улучшении инфраструктуры медицинских информсистем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время сформирована база данных вакцинированных против КВИ. В текущем году запланированы работы по расширению в части включения других видов вакцинации. После реализации данного функционала появится возможность мониторинга вакцинированного населения от всех заболеваний, в том числе учет распределения вакцин", - сообщил Есенбаев.

 
Также будет проработан новый раздел "Егов.Здоровье", который будет содержать в себе расширенную информацию для населения по статусу донорства, электронным рецептам, медотводам, учету беременных и диспансеризации, госпитализации, результатам лабораторных исследований и больничным листам.
 

Вся информация касательно здравоохранения будет консолидирована в одном разделе и доступна населению. Гражданин будет иметь быстрый доступ к своим медицинским данным, что обеспечит прозрачность оказания медицинской помощи", - подчеркнул он.

 
Вице-министр также проинформировал о расширении единого хранилища результатов лабораторных исследований, онлайн-мониторинге индикаторов, создании модуля "Медицинские отводы".
 

Реализация сервиса обмена клиническими данными между медицинскими организациями даст оперативный доступ к результатам клинических обследований и возможность исключения бумажных носителей. Данное решение снимет вопрос передачи клинических данных между разными медицинскими информационными системами", - отметил Есенбаев.

 
По его словам, на данный момент запуск единого классификатора лекарственных средств и медицинских изделий находится на стадии завершения.
 
Как сообщалось ранее, по состоянию на 23 августа 2022 года в Казахстане 1-м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 579 617 человек, 2-м компонентом провакцинировано 9 360 769 человек. Ревакцинировано 5 415 130 человек. 
 

В Акмолинской области врачи вытащили металлический штырь из головы ребенка

18.08.2022, 19:47 30611
В Акмолинской области врачи вытащили металлический штырь из головы ребенка
Фото: 716.kz
КОКШЕТАУ. 18 АВГУСТА - Опытные врачи областной детской больницы спасли ребенка, вытащив проткнувший голову штырь, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
После извлечения штыря глаз и мозг мальчика остались целыми, крупные сосуды не повреждены, сообщает 716.kz.
 

Мальчишка словно в рубашке родился! Сейчас он находится в палате пробуждения", - сказал руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков.

 

Алматинские кардиохирурги провели сложную операцию девочке с редкой патологией

18.08.2022, 13:48 31516
Алматинские кардиохирурги провели сложную операцию девочке с редкой патологией
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - В Центре перинатологии и детской кардиохирургии врачи провели сложную операцию девочке 2018 года рождения с редкой патологией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Такая операция была проведена за счет средств пакета обязательного социального медицинского страхования", - сообщает РСК Алматы со ссылкой на ЦПДКХ. 

 
У маленькой пациентки врожденный порок сердца, который сопровождается дефектом межжелудочковой перегородки по типу синдрома Лобри-Пецци. Малышке при рождении уже была проведена одна операция по иссечению коарктации аорты. 
 
На данный момент ей дополнительно требовалось провести второй этап операции, а именно по дефекту межжелудочковой перегородки с редким врожденным синдромом Лобри-Пецци. 
 

Во время надреза мы увидели, что сердце было расширенное и увеличено в размерах. Операция была проведена с остановкой сердца с аппаратом искусственного кровообращения через выходной отдел правого желудочка", - сообщила кардиохирург Абай Суртай. 

 
Сложность операции заключалась в том, что рядом с дефектом находился аортальный клапан, контакт с которым привел бы к необратимым последствиям. Операция прошла успешно, через два дня ребенок уже был переведен в отделение. 
 
В Центре перинатологии и детской кардиохирургии проводятся все виды операций, включая высокотехнологичные в пакете ОСМС, за исключением трансплантации сердца. С начала года кардиологами центра проведено уже более 100 операций, из них 55 - детям до года.
 

Врач рассказала о проводимых в рамках ОСМС в поликлиниках Алматы скрининговых обследованиях

01.08.2022, 20:02 51551
Врач рассказала о проводимых в рамках ОСМС в поликлиниках Алматы скрининговых обследованиях
Фото: УВП города Нур-Султан
АЛМАТЫ. 1 АВГУСТА - Ежегодно Фондом социального медицинского страхования предусматривается финансирование на прохождение профилактических медицинских осмотров, в том числе на выявление социально значимых заболеваний. Почему так важно не пропускать скрининговые обследования и как это можно сделать, рассказала заместитель главного врача по лечебно-профилактической работе городской поликлиники № 9 Алматы Машат Кебисбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам врача, эффективность лечения многих заболеваний во многом зависит от сроков его выявления - на ранних стадиях болезнь легче поддается успешному лечению. И сегодня радует, что улучшилась ранняя диагностика заболеваний.
 
Что такое скрининговый осмотр и для чего нужно его проходить?
 
Скрининговые обследования - это минимальный комплекс медицинских исследований, направленный на выявление заболеваний на ранних стадиях, а также выявление факторов риска, способствующих возникновению заболеваний. Скринингом называют медицинский осмотр здоровых людей любого возраста вне зависимости от пола для своевременной диагностики наиболее распространенных болезней. В скрининговых осмотрах предусмотрены лабораторно-диагностических исследования и консультация узких специалистов.
 
Какие болезни выявляют с помощью скринингов?
 
•        Раннее выявление поведенческих факторов риска - мужчины и женщины в возрасте 30-70 лет
 
•        Раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета - мужчины и женщины в возрасте 40-70 лет, не состоящие на динамическом наблюдении по данным диагнозам
 
•        Раннее выявление глаукомы - мужчины и женщины в возрасте 40-70 лет
 
•        Раннее выявление рака шейки матки - женщины в возрасте 30-70 лет
 
•        Раннее выявление рака молочной железы - женщины в возрасте 40-70 лет
 
•        Раннее выявление колоректального рака - мужчины и женщины в возрасте 50-70 лет
 
•        Раннее выявление вирусных гепатитов В и С
 
Также на профосмотр имеют право дети до 18 лет. Он включает в себя оценку состояния здоровья ребенка, психофизического, полового развития, выявление признаков жестокого обращения с учетом доврачебного обследования. При выявлении патологических изменений направляет на дополнительное обследование к профильному специалисту.
 
Куда и к кому обращаться, чтобы пройти профилактические осмотры? 
 
Чтобы пройти скрининг, нужно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт выдаст направление на осмотр и анализы. Можно провести сразу все полагающиеся по возрасту скрининги. 
 
Стоит напомнить, что финансирование профилактических осмотров осуществляется за счет средств ОСМС, поэтому для прохождения скрининга необходимо иметь статус застрахованности. При этом государство оплачивает взносы за 11 млн казахстанцев, которые относятся к 15 льготным категориям.
 
Как часто можно проходить скрининговое обследование?
 
Некоторые скрининги проводятся с пятилетним промежутком, некоторые - через каждые два или четыре года. Сроки установлены в соответствии с темпами развития того или иного заболевания.
 
Что нужно делать после прохождения скрининга?
 
По результатам проведенного скринингового исследования пациентов в зависимости от показаний отправляют на дообследование и консультацию узких специалистов, а при необходимости назначают соответствующее лечение.
 

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