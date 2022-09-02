Президент РК поручил запустить систему добровольного медицинского страхования

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана поручил запустить систему добровольного медицинского страхования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Он отметил, что, несмотря на реформы в сфере здравоохранения, состояние данной отрасли оставляет желать лучшего.
Очевидно, что весь комплекс накопившихся проблем невозможно решить одномоментно. Поэтому следует сконцентрировать усилия на критически важных аспектах, одним из которых является система финансирования. Хроническое недофинансирование отрасли приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенный им объем медицинских услуг. Усугубляет ситуацию искусственное разделение медицинской помощи на гарантированный государством и страховой пакеты. Приходится констатировать отсутствие страховой модели как таковой. Это большое упущение", - сказал Токаев.
Глава государства отметил необходимость запуска системы добровольного медицинского страхования.
Поручаю правительству пересмотреть подходы к финансированию здравоохранения и социальной сферы в целом", - сказал он.
Особое внимание, по его словам, следует уделить комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством государственно-частного партнерства.
Медицина - инвестиционно привлекательная отрасль, нужно только создать правильные условия.
Мной принято решение уже со следующего года начать реализацию национального проекта, нацеленного на нужды сельских жителей нашей страны. В течение двух лет будут построены и полностью оснащены медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, в которых сегодня нет медучреждений. Тем самым государство обеспечит доступ к первичной медико-санитарной помощи более чем миллиону граждан. В рамках нацпроекта 32 районные больницы будут модернизированы и преобразованы в межрайонные многопрофильные учреждения. В них появятся инсультные центры, отделения хирургии, реанимации и реабилитации. Это позволит повысить качество медицинских услуг для более чем четырех миллионов граждан", - сообщил президент РК.
Кроме того, получит развитие телемедицина, которая откроет доступ к квалифицированной помощи жителям отдаленных районов.
Для повышения конкурентоспособности отечественного здравоохранения нужно последовательно совершенствовать систему подготовки врачей. При медицинских вузах будут созданы многопрофильные университетские больницы и клиники. В течение трех лет ежегодное количество грантов на подготовку в резидентуре будет увеличено на 70%", - сказал Токаев.