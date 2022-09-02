Президент РК поручил запустить систему добровольного медицинского страхования

АЛМАТЫ. 31 АВГУСТА - Заместитель руководителя управления строительства города Алматы Улан Оналбаев в ходе брифинга региональной службы коммуникаций рассказал, какие объекты медицины строят в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Он отметил, что строительство объектов здравоохранения - одно из ключевых направлений развития города.

В нашем городе местные исполнительные органы особое внимание уделяют развитию системы здравоохранения, ведется активная работа по оказанию медицинской помощи населению, поликлиники и больницы оснащены современным медицинским и технологическим оборудованием. Сегодня идет строительство четырех объектов в сфере здравоохранения и усиление сейсмостойкости", - сообщил Оналбаев.

Это строительство нового корпуса приемного отделения детского центра скорой медицинской помощи, семейно-врачебной амбулатории на 200 мест в микрорайонах Кемель и Мамыр в рамках обеспечения пошаговой доступности.

Также в этом году начнется строительство семейно-врачебных амбулаторий, расположенных в микрорайонах Нуршашкан, Карасу, Саялы и улице Айбасова.

В августе завершено сейсмоусиление здания городской больницы № 11 в микрорайоне Айнабулак. В этом году введена в эксплуатацию приемная городской клинической больницы № 7 на 80 тысяч коек.

Кроме того, по его словам, в Алматы строят три физкультурно-оздоровительных комплекса.

Он отметил, что строительство спортивных сооружений - это важное направление городской политики. Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни.

В целях обеспечения детей и молодежи города доступными спортивными секциями, привлечения населения к здоровому образу жизни, сохранения и укрепления здоровья нации в микрорайонах Жас Канат, Алатау и Зердели строятся три физкультурно-оздоровительных комплекса", - сообщил Оналбаев.