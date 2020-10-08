Президент: цифровизация здравоохранения практически заморожена из-за уголовных расследований

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил в ближайшее время решить проблемы с дальнейшей цифровизацией медицины, которые возникли при возбуждении уголовных дел в отношении СК-Фармация и ФСМС, передает Kazakhstan Today.

Из-за уголовных расследований по "СК-Фармация" и Фонда медстрахования фактически "заморожены" процессы цифровизации здравоохранения. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела и досудебного разбирательства Комитетом по финансовому мониторингу Минфина приостановлены все действия, направленные на внесение каких-либо изменений в Интеграционную платформу здравоохранения", - сказал глава государства на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

Он отметил, что технические возможности позволяют проводить уголовные расследования без изъятия Интеграционной платформы и остановки интеграционных процессов за счет фиксации данных Интеграционной платформы на текущую ситуацию.

Это говорит о несогласованности действий госорганов, каждый из которых ставит во главу угла ведомственные интересы. Абсолютно недопустимая ситуация, особенно сейчас. Сбор данных ведется вручную, нет обмена информацией между медорганизациями, нет полной цифровой картины по эпидемии", - подчеркнул президент.

В этой связи он поручил правительству и администрации президента в кратчайшие сроки решить данную проблему.

Помимо этого, Токаев напомнил об ответственности за цифровизацию медицины, интеграцию баз данных, создание системы мониторинга за пациентами, проходящими лечение на дому.

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