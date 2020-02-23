Приостановлена организация туров в страны, где зарегистрированы случаи коронавируса

Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане приостановлена организация туров в страны, где зарегистрированы случаи коронавирусом, передает Kazakhstan Today.



"На сегодня подтвержденные случаи распространения коронавирусной инфекции, помимо КНР, зарегистрированы еще в 26 странах. С февраля усиленный санитарно-карантинный контроль проводится по всем международным рейсам, прибывающим в аэропорт города Алматы", - сообщила главный санврач Алматы Айзат Молдагасимова.



По ее информации, на данный момент приостановлена деятельность туроператоров по организации туров в страны, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.



Случаи заражения коронавирусом выявлены в Сингапуре, Японии, Южной Корее, Таиланде, Малайзии, Вьетнаме, Германии, Австралии, США, Франции, Великобритании, ОАЭ, Канаде, Индии, Филиппинах, Италии, Испании, Иране, России, Финляндии, Непале, Камбодже, Шри-Ланке, Швеции, Бельгии, Египте.



Айзат Молдагасимова также обратила особое внимание на меры профилактики. В первую очередь рекомендуется соблюдать меры личной профилактики вирусных заболеваний и избегать мест массового скопления людей.



В Алматы случаев коронавируса не зарегистрировано. Региональным штабом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима города Алматы Е. Бабакумарова ведётся контроль за соблюдением алгоритма взаимодействия должностных лиц в пунктах пропуска на территории аэропорта, на железнодорожных станциях, автомобильных переходах. В мегаполисе имеется достаточный запас медицинских средств, в том числе масок. В случае возникновения вопросов обращаться по номеру 1406.



Ранее сообщалось, что прибывшие в РК из неблагополучных по коронавирусу стран будут в течение 24 дней находиться под меднаблюдением.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства