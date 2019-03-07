Призывавший "крутить больных" врач руководит научным центром в Алматы

Алматы. 31 октября. Kazakhstan Today - Призывавший "крутить больных" врач Ануар Аманов в настоящее время руководит Научным центром урологии имени академика Б. У. Джарбусынова в Алматы, передает Kazakhstan Today.





Сведения о руководителях размещены на официальном сайте научного центра. Сообщается, что председателем правления НЦУ является Аманов Ануар Турсунжанович.





Также на сайте можно найти сведения о том, что доктор медицинских наук Аманов стал председателем правления НЦУ с 2018 года. В частности, по его инициативе в НЦУ 25 мая текущего года открыт новый Музей Б. У. Джарбусынова.





Напомним, Ануар Аманов лишился должности главного врача Городской клинической больницы №7 Алматы в 2017 году после появления в соцсетях возмутительного видео, снятого на собрании врачей. Руководитель медучреждения давал указания собирать с пациентов как можно больше денег, назначая всевозможные анализы и исследования.





Позже было установлено, что видеозапись была сделана в 2015 году на одном из рабочих совещаний Городской клинической больницы №4. Совещание проводил экс-главный врач клиники Аманов, который в рамках ротации в 2016 году был переведен в Городскую клиническую больницу №7. Позже приказавший "крутить больных" врач был освобожден от должности.





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