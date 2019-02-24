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Проект "Доктор у дома" в Астане позволил сэкономить 8 млрд тенге бюджетных средств

20.02.2019, 11:43 15013
Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - Проект развития сети первичной медико-санитарной помощи "Доктор у дома" в Астане позволил сэкономить около 8 млрд бюджетных средств только в 2018 году, сообщил аким Астаны Бахыт Султанов, передает Kazakhstan Today.
 
По его словам, до 2023 года экономия бюджета составит более 15 млрд.
 
Проект предполагает открытие сети компактных врачебных амбулаторий, расположенных в 20-минутной шаговой доступности для жителей - на первых этажах жилых домов или в имеющихся помещениях, переделанных под поликлиники. 
 
Реализация проекта рассчитана на активное участие предпринимателей через государственно-частное партнерство: город предоставляет помещение площадью 150-200 квадратов и обеспечивает подушевое финансирование, частный бизнес за своей счет оборудует клиники. В центрах работают врачи общей практики. 
 
В настоящее время в Астане открыты 8 таких центров.
 
Как сообщил аким Астаны Бахыт Султанов, есть 4 приоритета по медицине: уменьшение смертности от заболеваний, создание инфраструктуры для эффективной профилактики и лечения, социальный пакет для кадров, оснащение и инновации.
 
По данным акимата, смертность от болезней системы кровообращения снижена на 18%, от инфаркта миокарда - на 9%, от гипертонии - на 8%. За счет внедрения новых подходов в лечении больных с онкологическими заболеваниями на 8% снижена смертность от злокачественных новообразований.
 
"В столичных поликлиниках активно внедряется программа управления заболеваниями, целью которой является повышение качества и продолжительности жизни населения, путем управления хроническими заболеваниями, а не лечения осложнений", - сообщил аким Астаны.
 
С 1 января текущего года началось поэтапное повышение заработной платы участковым врачам, внедряющим новые подходы в диагностике и лечении хронических заболеваний. Для обеспечения жильем, врачам Астаны выдаются жилищные сертификаты для приобретения жилья.
 

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