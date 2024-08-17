ПЦР-тесты для определения оспы обезьян закупил Казахстан

Поставка ожидается в ближайшее время

Рассказать друзьям

Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге в СЦК сообщил, что Минздрав закупил ПЦР-тесты для определения оспы обезьян.





На сегодняшний день, по словам вице-министра, наличие оспы обезьян определяется посредством ПЦР-тестирования.





Закуплены соответствующе тесты, мы ожидаем их поставки в ближайшее время", - сообщил спикер.





Он отметил, что оспа обезьян - это вирусное заболевание и оно не имеет специфических методов профилактики и лечения. Ее симптомы очень схожи с симптомами таких заболеваний, как грипп, корь, краснуха, а именно: лихорадка, сыпь, мышечные и головные боли.





Основным методом профилактики для республики является контроль ввоза данного заболевания, в первую очередь - в аэропортах, на КПП, где проводится термометрия.