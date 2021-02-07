Работники скорой помощи в Алматы требуют выплаты ковидных надбавок на все вызовы

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы работники скорой медицинской помощи устроили акцию протеста, выступив против новой схемы оплаты ковидных надбавок. По ней выплаты медики получают только в том случае, если пациенту поставили диагноз "коронавирусная инфекция", - передает Kazakhstan Today.

Как заявляют работники скорой помощи, они рискуют заразиться при каждом выезде. Пациенты очень часто скрывают свой диагноз и имеющиеся симптомы. Даже приезжая на место ДТП, может выясниться, что у пострадавшего положительный тест на COVID-19, сообщает телеканал "Астана"

Мы сами не знаем, то ли мы заразились, то ли мы не заразились. Потому что у больных на руках не бывает ПЦР-анализа. Ни рентгена, ни КТ может не быть. Мы едем, мы выполняем свою работу. Соответственно, мы всегда рискуем своим здоровьем, всегда рискуем эту заразу принести еще и в семью", - заявила врач реанимационной бригады Айгуль Китапбаева.

За риск заражения положена надбавка. До конца прошлого года работники скорой медицинской помощи дополнительно к заработной плате получали свыше 400 тыс. тенге в месяц. В этом году схема оплаты изменилась.

До этого года каждый выезд считался опасным. А теперь придумали, что оплачивать будут только в том случае, если у пациента подтвердится диагноз "коронавирус". Но если мы, допустим, выехали на вызов - острый инфаркт миокарда, но налицо все симптомы вируса. Этот пациент в больницу ляжет с основной патологией, то есть с инфарктом миокарда. Но наш риск никто не засчитывает и не платит", - рассказала врач скорой медицинской помощи Айгерим Есдаулетова.

Рискуют здоровьем также фельдшеры и водители. Многие из них в прошлом году скончались, подхватив опасный вирус, также как и их колени - врачи и фельдшеры.

У нас, к примеру, умер водитель во второй подстанции, а также в седьмой и, кажется, пятой. Также немало было случаев, когда фельдшеры заражались во время работы. Я сам тоже переболел, месяц провел в больнице", - рассказал врач скорой медпомощи Ерболат Коллеген.

Работники скорой медицинской помощи устроили пикет, надеясь быть услышанными. Но чиновники ссылаются на приказы Минздрава.

У нас есть приказ Министерства здравоохранения от 2020 года. В день, когда он не обслужил ни одного вызова, связанного с риском, он не имеет права получить надбавку. У нас такая выгрузка загорается автоматически в информационной системе. Мы это видим. Это будут завтра видеть другие компетентные органы, которые проверяют нашу работу", - сообщил директор филиала Фонда социального медицинского страхования Алматы Тлеухан Абилдаев.

По словам работников скорой помощи, они намерены обратиться в профильное министерство и к президенту РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства