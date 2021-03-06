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Ребенок погиб в утробе: беременной астанчанке незаконно отказали в госпитализации

05.03.2021 7885
Ребенок погиб в утробе: беременной астанчанке незаконно отказали в госпитализации
Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Беременной жительнице Нур-Султана отказали в госпитализации, ссылаясь на долги по медстрахованию. По заявлению Фонда медстрахования, отказ женщине в медпомощи был неправомерным, так как имелись основания для экстренной госпитализации, передает Kazakhstan Today. 
 
Женщина почувствовала себя плохо на 8-й неделе беременности. У нее поднялась температура и открылось кровотечение. Выяснилось, что ребенок погиб в утробе. При обращении за медпомощью в городской больнице в госпитализации ей отказали, заявив, что на счету ОСМС у нее задолженность, сообщает телеканал "Астана"
 

Сказали, что якобы они имели право мне отказать. Потому что якобы с замершей беременностью можно ходить до двух месяцев. Тогда через знакомого доктора в частной клинике сделали мне чистку. Конечно, ходить с этим можно. Для них это просто замерший плод, а для меня это мертвый будущий ребенок", - рассказала Оксана.

 
Врач Второй городской больницы пояснил, что они не имеют право принимать пациентов без страховки. Если женщине стало плохо, то она должна в таком случае обращаться в скорую помощь. 
 

У нее страховки не было. Она говорила, что страховка у нее есть, мы по базе уточнили, у нее не было. Поэтому мы ее на следующий день отправили. Если человеку плохо, она должна прийти, обращаться экстренно, по экстренной службе", - заявил врач-гинеколог многопрофильной больницы №2 Нур-Султана. 

 
Глава Ассоциации репродуктивной медицины поясняет: женщина с замершей беременностью может ходить от десяти дней до двух месяцев. За это время долги по ОСМС можно оплатить. И если нет угрозы ее жизни, то врачи вправе отказать ей в госпитализации без медицинского страхования. 
 

Если экстренных показаний нет для выскабливания, то женщина подлежит госпитализации в рамках системы обязательного социального медицинского страхования. Если у нее нет оплаченных взносов, она должна оплатить. Либо она платно госпитализируется, либо платит эти взносы, восполняя все, что должна была заплатить", - рассказал президент казахстанской ассоциации репродуктивной медицины Вячеслав Локшин. 

 
Как сообщили в пресс-службе Фонда социального медицинского страхования, пост жительницы Нур-Султана с жалобой на отказ в госпитализации в социальной сети стал основанием для проведения внеплановой проверки в городской больнице. 
 

По результатам мониторинга установлено, что, по данным записей в медицинской информационной системе, на момент осмотра дежурным гинекологом пациентке было отказано в экстренной госпитализации по причине отсутствия показаний. Вместе с тем пациентка при обращении за медицинской помощью предъявляла жалобы на состояние, которое является основанием для экстренной госпитализации, независимо от статуса застрахованности. В связи с этим жалоба признана обоснованной. Фондом применены меры экономического воздействия в отношении Городской многопрофильной больницы №2", - проинформировали в Фонде. 

 
ФСМС призывает сообщать о фактах некачественного оказания медицинских услуг либо в их отказе в Фонд через официальные каналы обратной связи - контакт-центр 1406 или мобильное приложение Qoldau 24/7. По ним будут проведены проверки и при выявлении нарушений приняты меры экономического воздействия.
 

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