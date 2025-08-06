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Роддомам с высокой смертностью грозит приостановление лицензии
Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала о принимаемых мерах против материнской и детской смертности в Казахстане, передает корреспондент агентства.
С сентября этого года будет внедрена надзорная функция Комитетом медицинского и фармацевтического контроля (приостановление лицензии и отстранение от работы специалиста при отсутствии сертификата), также будут усилены службы поддержки пациентов и квалификационные требования. Для повышения эффективности регионального управления качеством медицинской помощи включены индикаторы качества в KPI", - проинформировала Альназарова.
Как сообщила министр, по фактам материнской и детской смертности проведены внеплановые проверки в 44 медорганизациях. Организованы масштабные проверки объектов родовспоможения в Жамбылской и Акмолинской областях. По итогам проверок регионами утверждены оперативные меры по устранению нарушений.
Несмотря на принимаемые меры, наблюдается рост материнской смертности в шести регионах (Акмолинской, Жетісу, Жамбылской, Абай, Актюбинской и Костанайской), самый высокий показатель в Акмолинской области, превышает в 7 раз республиканское значение (10,8)", - доложила глава Минздрава.
По ее словам, первыми причинами материнской смертности являются тяжелые экстрагенитальные заболевания - 55% (10 случаев) и акушерские - 45% (8 случаев).
Рост показателя младенческой смертности зафиксирован в Кызылординской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях и области Абай. В структуре причин младенческой смертности на первом месте состояния перинатального периода (47,7%), затем врожденные пороки развития (19,6%) и болезни органов дыхания (7,6%)", - сказала Акмарал Альназарова.
Вместе с тем показатель смертности на дому в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Костанайской областях и области Улытау в 2 раза выше республиканского значения.
Просим местные исполнительные органы предусмотреть финансирование за счет средств местного бюджета для укомплектования кадрами и повышения их квалификации, укрепления материально-технической базы медицинских организаций, предоставления транспорта для доставки беременных и детей в областные центры, для обеспечения контрацептивными средствами женщин фертильного возраста из уязвимой группы", - дополнила министр.
Этой зимой в Абайской области погибли женщина и ее новорожденный ребенок, по данному факту было возбуждено уголовное дело.