Россия выпустила первый эффективный препарат для лечения COVID-19

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Москва. 26 мая. Kazakhstan Today - Первый эффективный российский препарат от COVID-19 назвали "Авифавир", передает Kazakhstan Today.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд Российской Федерации и группа компаний "ХимРар" рассчитывают приступить к выпуску препарата "Авифавир", продемонстрировавшего высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом на первом этапе клинических испытаний. Соответствующие заявки поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности", - рассказали в ГК "ХимРар" .

Именно на это вещество сделали ставку, потому что среди сотен лекарств, которые протестировали в Китае, эффективным оказалось только одно - японский "Фавипиравир". Купить ни сам препарат, ни сырье для него не удалось ни одной стране мира. Фонд прямых инвестиций нашел в России лабораторию, которая за 2 месяца разработала процесс производства полного цикла и из местного сырья.

Опытную партию российского "Фавипиравира" выпустили в конце апреля. После проверки безопасности отправили на клинические исследования в больницы. 40 пациентов средней тяжести получили экспериментальный рецепт. Эффект лекарства врачи подтверждают, пишет портал "Вести.Ru".

Этот препарат очень эффективен у больных, которых мы "ловим" в легкой степени течения заболевания. Идет регресс симптоматики и размера пневмонии", - отметил главный кардиолог центральной клинической больницы управления делами президента РФ Никита Ломакин.

Ольга Сорокина - одна из первых, кто согласился принимать "Авифавир". В больницу попала с температурой за 40 и пневмонией.

С первого дня мне стали давать этот препарат, на третий день стало лучше. Я как-то доверилась врачам и не особо переживала о том, что принимаю незарегистрированное лекарство", - рассказала пациентка.

На третий день температура большинства больных приходит в норму. На пятый тест - отрицательный.

По сравнению с американским "Ремдизивиром", который снижает среднюю продолжительность заболевания с 15 дней до 11, мы видим, что у нас в 2 раза снижается продолжительность заболевания при использовании "Фавипиравира". Это действительно уникальный препарат, и он обладает гораздо меньшей токсичностью на сердечную систему, на почки", - сказал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Отмечается, что по итогам первого этапа клинических исследований (10 дней) "Авифавир" продемонстрировал безопасность, не было выявлено никаких новых побочных эффектов, пишет портал "Известия"

По итогам исследования у 60 пациентов медиана элиминации вируса - 4 дня вместо 9 при стандартной терапии. Эффективность выше 80%, что является критерием препарата с высокой противовирусной активностью. По итогам первых 4 дней лечения 65% пациентов из 40 человек, принимавших "Авифавир", имели отрицательный тест на коронавирус, это в 2 раза выше, чем в группе стандартной терапии. К 10-му дню число пациентов с отрицательным тестом достигло 90%. У 68% пациентов, принимавших "Авифавир", температура тела нормализовалась раньше (на 3-й день), чем в контрольной группе (на 6-й день). В среднем освобождение организма от вируса в результате применения "Авифавира" происходило за 4 дня, при этом в группе стандартной терапии средний срок составил 9 дней", - проинформировали в ГК "ХимРар".

По их информации, испытания препарата проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Смоленске, Рязани, Казани, Уфе, а также в Республике Дагестан.

Эти таблетки будут использовать на втором этапе клинических исследований. Лекарства отправят в 30 клиник в 9 регионах страны. Новый препарат будут принимать еще 270 пациентов. Врачи определяют оптимальную дозировку.

Препараты такого типа мешают вирусу делиться внутри клетки. Это не приводит к тому, что массово убиваются клетки, что сдерживает размножение вируса в организме", - пояснил председатель совета директоров ГК "ХимРар" Андрей Иващенко.

Клинические исследования завершатся через две недели, но массовое производство уже запущено.

Будут три страны, которые обладают мощными препаратами против коронавируса: Россия, Япония и США. И очень важно, что, благодаря совместной деятельности с Минздравом, мы смогли очень быстро произвести и одобрить этот препарат", - отметил Кирилл Дмитриев.

В инфекционные больницы России "Авифавир" поступит уже в июне.

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