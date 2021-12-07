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С 2022 года начнутся исследования вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет

06.12.2021, 17:02 24436
С 2022 года начнутся исследования вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет
Фото: kvu.su
МОСКВА. 6 ДЕКАБРЯ - С 2022 года начнутся исследования вакцины от COVID-19 для детей младше 12 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщают РИА "Новости" министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что испытаниям вакцины от коронавируса для детей от шести до 11 лет приступят в начале 2022 года.
 

Исследования начнутся в начале следующего года", - сообщил министр.

 
В конце ноября НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи подал документы на исследования препарата среди детей младше 12 лет. 
 

 

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В Казахстане отмечена нехватка врачей

30.11.2021, 14:03 110701
В Казахстане отмечена нехватка врачей
Фото: РБК
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - По данным Министерства здравоохранения РК, в Казахстане на 1 ноября не хватает порядка 4 тыс. врачей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На 1 января 2021 года, согласно статистическим данным в системе здравоохранения с учетом всех ведомств, трудятся 262 200 медицинских работников, в том числе 76 443 врачей, 185 757 средних медицинских работников", - написал министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой в своем ответе на депутатский запрос. 

 
Как отметил министр, на 1 ноября 2021 года дефицит врачей составил 3947 штатных единиц.
 
Наибольший дефицит врачей отмечается в Костанайской (477 штатных единиц), Акмолинской (337 штатных единиц), Западно-Казахстанской (298 штатных единиц) и Северо-Казахстанской (294 штатных единицы) областях, городе Нур-Султане (283 штатных единиц), Мангистауской (276 штатных единиц), Алматинской (262 штатных единицы) и Восточно-Казахстанской (256 штатных единиц) областях.
 

В разрезе специальностей наибольший дефицит отмечается среди врачей общей практики (525 штатных единиц, из них на селе - 208 штатных единиц), анестезиологов-реаниматологов (334 штатных единицы, из них на селе - 39 штатных единиц), терапевтов (297 штатных единиц, из них на селе - 91 штатная единица), акушер-гинекологов (233 штатных единицы, из них на селе - 80 штатных единиц), педиатров (197 штатных единиц, из них на селе - 40 штатных единиц), инфекционистов (130 штатных единиц, из них на селе - 29 штатных единиц), кардиологов (110 штатных единиц, из них на селе - 30 штатных единиц), эпидемиологов (46 штатных единиц, из них на селе - 9 штатных единиц), пульмонологов (29 штатных единиц, из них на селе - 2 штатные единицы)".

 
По состоянию на 1 ноября по решению Комиссии по персональному распределению выпускников организаций образования и науки Министерства здравоохранения РК от 28 сентября 2021 года доезд молодых специалистов составил 95% (2996 из 3160, из них город - 2390 человек, село - 606 человек), сказано в тексте ответа на депутатский запрос.
 
Вместе с тем, согласно потребностям практического здравоохранения, размещен государственный образовательный заказ в 2021 году и составил 4725 мест, в том числе 2700 на бакалавриат, 1500 на резидентуру, 365 на магистратуру, 160 на докторантуру. За период январь - сентябрь 2021 года внешняя миграция составила 699 медицинских работников, а прибыло 227 медицинских работников (процент замещения 32). Показатель текучести медицинских кадров за рубеж (699 человек) превышает прошлогодний показатель за аналогичный период в 1,2 раза (показатель прошлого года - 561 человек).
 
Также на брифинге Региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова сообщила, что новый Омикрон-штамм коронавируса может привести к новым вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями. 
 
Спикер обратила внимание на то, что во всем мире эпидемиологическая ситуация ухудшается, вновь вводятся режимы строгого карантина. Имеются официальные данные ВОЗ о появлении в Южной Африке новой, более опасной мутации штамма дельта COVID-19 в Южной Африке - Омикрон. Он превышает вариант дельта по патогенности и контагиозности и способен обходить антитела в организме.
 

Поэтому необходимо увеличить охват вакцинацией населения, особенно пожилых, людей с хроническими заболеваниями, подростков, беременных женщин. Всем жителям Алматы необходимо предпринимать максимум усилий, чтобы не допустить появления и распространения Омикрон-штамма в стране, избегать мест массового скопления людей, особенно в выходные и праздничные дни", - призвала Асель Калыкова.

 
Сегодняшнего показателя в 56,5% недостаточно, отметила она.
 

Сегодня мы достигли 56,5%-ного уровня коллективного иммунитета, который состоит из 48,4% вакцинированных и 8,1% переболевших. При этом удельный вес заболевших после вакцинации с начала прививочной кампании составил всего 0,3% - 3151 человек. И предотвратить новые серьезные подъемы заболеваемости можно с помощью вакцинации, в том числе повторной для тех, кто уже был привит 9 месяцев или полгода назад", - заявила Калыкова.

 

В Акмолинской области продолжается строительство объектов здравоохранения

26.11.2021, 17:19 170695
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 26 НОЯБРЯ - В Акмолинской области в сфере здравоохранения основными приоритетами остаются недопущение роста заболеваемости COVID-19, другими заболеваниями и смертности от них, а также снижение детской и материнской смертности. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам спикера, большое внимание уделяется модернизации системы здравоохранения. Благодаря поддержке правительства удалось значительно улучшить материально-техническую базу объектов здравоохранения - уровень оснащения на сегодня достиг 75%. 
 
В этом году для укрепления материально-технической базы приобретено 150 единиц оборудования для медицинских учреждений, сообщает управление внутренней политики. 
 

В целях улучшения качества оказываемых медуслуг и раннего выявления заболеваемости в Кокшетау введена онкополиклиника на 150 посещений. До конца этого года для косшынцев откроет двери поликлиника на 100 посещений. Продолжается строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Караоткель и Центра ПМСП в селе Кoянды Целиноградского района", - проинформировал аким области.

 
Масштабным проектом является строительство современной многопрофильной больницы на 630 мест в областном центре, открытие которого позволит оказывать медицинскую помощь населению в одном месте, расширить спектр высокотехнологических услуг и значительно сократить расходы на внедрение современных технологий.
 
Руководитель региона также добавил, что за счет частных средств проведен ремонт здания поликлиники в Степногорске и завершается строительство реабилитационного центра в Кокшетау на 250 посещений в смену.
 
Несмотря на пандемию, в системе здравоохранения области параллельно внедрялись новые алгоритмы госпитализации, усилена работа поликлиник, не прекращалась плановая госпитализация, скрининги и другие профилактические мероприятия.
 
 

В Казахстане в сентябре выявлено 306 новых носителей ВИЧ-инфекции

17.11.2021, 17:54 239977
В Казахстане в сентябре выявлено 306 новых носителей ВИЧ-инфекции
Фото: shliah.by
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - В Казахстане за сентябрь 2021 года выявлено 306 новых носителей ВИЧ-инфекции, что на 1,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам республики, в январе - сентябре 2021 года зарегистрировано 2689 носителей ВИЧ-инфекции, что на 10% больше показателя 2020 года. 
 
Кроме того, по данным статведомства, в сентябре 2021 года зарегистрировано 492 случая заболевания туберкулезом органов дыхания, что на 1,2% меньше, чем в сентябре прошлого года. В январе - сентябре 2021 года было выявлено 4439 случаев заболевания (рост на 6,8%). 

 

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