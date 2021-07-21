С октября отменят "ковидные" надбавки врачам

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - С 1 октября в Казахстане отменят "ковидные" надбавки врачам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

А уже этой осенью медикам будут начислять 50% от прежнего размера стимулирующих выплат. Об этом заявил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов во время совещания с участием президента страны, сообщает "Хабар 24"

По его словам, финансовая поддержка оказывается с марта прошлого года. Уже выплачено в общей сложности 229 миллиардов тенге. Вице-премьер также подчеркнул, что будет увеличена зарплата врачам по приоритетным специальностям и медицинскому персоналу по девяти категориям. Каким именно - не уточняется. В правительстве ещё ведут расчёты. Известно лишь, что на эти цели понадобится 14 миллиардов тенге.

Уже в августе - сентябре будет выплачиваться 50%. Взамен системе надбавок дальнейшего стимулирования медиков с 1 октября текущего года будет осуществляться согласно правилам поддержки и мотивации медработников, которые будут действовать вне зависимости от эпидситуации", - сказал заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства