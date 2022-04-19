Самозанятые казахстанцы смогут оплачивать взносы в Фонд медстрахования на год вперед

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НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - Дополнения в Закон Республики Казахстан "Об обязательном социальном медицинском страховании" разработало Министерство здравоохранения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно документу, самозанятые казахстанцы смогут оплачивать взносы в Фонд ОСМС:
- на двенадцать месяцев, предстоящих дате уплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете;
- за неуплаченный период, но не более двенадцати месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5 процентов от минимального размера заработной платы, установленного на текущий финансовый год законом о республиканском бюджете.
В Минздраве отметили, что нововведение предлагается для увеличения доступности медицинской помощи в системе ОСМС.
По действующей норме плательщикам для получения права на медицинскую помощь в системе ОСМС необходимо погасить долги за предыдущие 12 месяцев и в дальнейшем производить уплату взносов ежемесячно за каждый месяц", - говорится в документе.
В министерстве подчеркнули, что на сегодня 3,3 млн казахстанцев, или 17,4% населения страны, в том числе 1,5 млн сельского населения, не имеют доступа к медицинской помощи в системе ОСМС. Это люди, которые не имеют подтвержденного постоянного дохода, а также социального статуса безработных. В случае заболевания такие лица вынуждены обращаться за платной медицинской помощью.
Альтернативный механизм более привлекательный для самостоятельных плательщиков взносов на ОСМС за 12 месяцев вперед. При этом право на медицинскую помощь в системе ОСМС для самостоятельных плательщиков предоставляется с даты уплаты таких взносов", - отметили в Минздраве.
Также предусмотрены меры для плательщиков единого совокупного платежа. Они могут уплатить взносы в Фонд ОСМС за предстоящие три месяца, при этом медпомощь им доступна при истечении этих трех месяцев.
Ожидается, что этим механизмом воспользуется порядка 30% незастрахованного населения, соответственно, им будет доступна медицинская помощь", - подчеркнули в Минздраве.
Проект закона размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 мая.