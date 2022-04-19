Самозанятые казахстанцы смогут оплачивать взносы в Фонд медстрахования на год вперед

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НУР-СУЛТАН. 10 МАРТА - В Казахстане проведена операция с применением уникального гидрогеля, разработанного отечественным ученым, сообщили в Министерстве образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Национальном научном центре травматологии и ортопедии имени академика Н. Батпенова был дан старт клиническим исследованиям новой методики хирургического восстановления хряща коленного сустава путем применения фибринового гидрогеля", - сообщили в ведомстве.

Методика разработана в рамках программно-целевого финансирования науки на 2021-2022 годы Министерства образования и науки РК.

Основным разработчиком новой методики является заведующий лаборатории стволовых клеток Национального центра биотехнологии Вячеслав Огай.

Уникальность нашего гидрогеля заключается в том, что он состоит из модифицированного фибринового гидрогеля, собственных стволовых клеток пациента. За счет этого усиливается и ускоряется регенерация поврежденного хряща. Планируется, что новая методика окажет благоприятное влияние на качество жизни пациентов, уменьшит инвалидизацию. В результате снизится число людей, нуждающихся в эндопротезировании коленного сустава", - сказал Вячеслав Огай.

Врачи провели операцию 28-летнему пациенту, у которого артроз правого коленного сустава.

Всего в клинических исследованиях примут участие 80 добровольцев в возрасте от 25 до 60 лет, в числе которых пожилые люди, имеющие возрастные изменения в суставах, а также молодые спортсмены, имеющие профессиональные травмы. Клинические исследования проводятся согласно международному стандарту проведения клинических исследований (GCP). В целях гарантирования защиты прав, безопасности и благополучия пациентов личные данные пациентов не подлежат разглашению.

По оценкам специалистов, в Казахстане число пациентов, страдающих заболеваниями суставов, неуклонно возрастает. По статистике, общая заболеваемость суставов за последние 5 лет выросла с 4223,7 до 5283,2 на 100 000 населения. Патологией суставов страдают не только лица пожилого и старческого возраста, они регистрируются у 0,1% в возрасте до 19 лет, у 0,2% - моложе 29 лет, у 3,5% - до 39 лет, а у пациентов старше 50 лет их доля резко увеличивается. Прогрессирование заболевания суставов в течение нескольких лет приводит к инвалидности.

Сегодня был дан старт 1-2-й фазам исследования, которые продлятся до конца 2022 года. Затем будут проведены клинические исследования в нескольких центрах, результатом которых должны стать регистрация биомедицинского препарата, его массовое производство и широкое использование для всех нуждающихся в этой процедуре казахстанцев", - проинформировали в министерстве.



