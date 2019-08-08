Санавиация доставила новорожденного ребенка из Кызылорды в Алматы

Нур-Султан. 7 августа. Kazakhstan Today - Гражданка Республики Казахстан 1987 года рождения с пятидневным ребенком на аппарате искусственной вентиляции легких в экстренном порядке была транспортирована по линии санитарной авиации РК из Кызылорды в Алматы, передает Kazakhstan Today.

"27 июля 2019 года ребенок родился в тяжелом состоянии с врожденным пороком сердца. В послеродовой период новорожденному была оказана необходимая медицинская помощь до стабилизации состояния. Для проведения операции младенец с мамой был доставлен в Научный центр педиатрии и детской хирургии Алматы силами санитарной авиации. Такая необходимость вызвана тяжелым состоянием здоровья ребенка и отсутствием условий для проведения операции в медицинском учреждении", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Необходимо учесть, что важность авиатранспортировки новорожденных заключается в обеспечении скорейшей стабилизации состояния пациента, мониторинге жизненно важных функций организма в течение всего времени полета и оказании неотложных мероприятий в случае возникновения необходимости. При этом особое внимание уделяется наличию необходимого медицинского оборудования и медикаментов на борту воздушного судна.

Стоит отметить, что за I полугодие 2019 года медицинскими специалистами Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) было выполнено 1285 вылетов, оказано 1739 медицинских услуг, оказана помощь 1550 пациентам. НКЦЭМ, в большей части, оказывает медицинскую помощь пациентам с заболеваниями системы кровообращения, при несчастных случаях, отравлениях и получении травм, при патологиях новорожденных и детского возраста, а также при неотложных акушерских состояниях. За 6 месяцев 2019 года новорожденные с патологическими заболеваниями составили 11,7% от общего количества пациентов.

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