Семнадцать тонн лекарств доставили в Караганду

Караганда. 19 июля. Kazakhstan Today -В Караганду прибыла большая партия лекарств, которые применяют для лечения COVID-19, пневмонии и ряда других заболеваний. Медикаменты доставили чартерным рейсом из российского Нижнего Новгорода, сообщили в пресс-службе областного акимата, передает Kazakhstan Today.

Общий вес медпрепаратов составляет 17 тонн. Половина лекарств - 8,5 тонн - предназначена для нашей области. Остальная часть груза отправится в Павлодар и Нур-Султан. Эта поставка не является гуманитарной помощью. Медикаменты приобретены дистрибьюторами аптечных сетей. Акимат оказал поддержку по вопросам логистики, упрощения процедур закупки и ввоза лекарств. Партия будет распределена между стационарами и аптеками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приобретены очень необходимые сегодня препараты: цефтриаксон, реамберин, клексан, преднизолон, циклоферон, азитромицин и жаропонижающие. В ближайшее время медикаменты окажутся на прилавках аптек и в стационарах всех городов и районов Карагандинской области.

Также в регион ожидается поставка парацетамола в объёме 700 тысяч упаковок. Работа по поставке лекарств для обеспечения потребностей жителей области будет продолжаться на регулярной основе", - проинформировали в пресс-службе.





Авиарейс организован при поддержке акимата Карагандинской области и корпорации "Казахмыс".

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