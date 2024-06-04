03.06.2024, 18:53 4616
Системные коррупционные риски вскрылись в сфере здравоохранения Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба провела внешний анализ коррупционных рисков в сферах медицины и фармации, сообщает пресс-служба Антикора.
За последние три года расходы государства на систему здравоохранения увеличились в 1,5 раза и составили 5,8 трлн тенге (в 2021 году - 1,6 трлн тенге, 2022 году - 1,7 трлн тенге, 2023 году - 2,5 трлн тенге).
К 2027 году долю расходов на медицину в общем объеме ВВП планируется довести до 5% (в 2023 году - 3,8 %).
Вместе с тем коррупционные проявления и многочисленные финансовые нарушения снижают эффективность государственных мер, направленных на развитие данной сферы", - сообщили в Антикоре.
По результатам внешнего анализа установлены коррупционные риски на всех стадиях оборота лекарственных средств и медицинского оборудования, начиная с процесса планирования объема закупа лекарств и медицинских изделий, их приобретения до сервисного обслуживания медтехники и заключения долгосрочных договоров (оффтейк-контрактов) с отечественными товаропроизводителями. Выявлены факты завышения потребности лекарственных средств, стоимости приобретаемых товаров и услуг, несвоевременного закупа вакцин от различных заболеваний, закупа невостребованного оборудования, а также начисления необоснованных выплат.
Как показал анализ, причинами является недостаточная автоматизация механизмов планирования закупа, несовершенство информационных систем и баз данных, отсутствие конкуренции среди поставщиков, дискреционные полномочия должностных лиц, ненадлежащий ведомственный контроль и другие", - сообщили в Антикоре.
Агентством совместно с Министерством здравоохранения утверждена дорожная карта по устранению выявленных коррупционных рисков.
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29.05.2024, 20:17 21116
Казахстанских туристов предупредили о вспышке инфекции на Мальдивах
Вспышка чикунгуньи зарегистрирована в регионах Мале и Хулхумале
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 28 мая Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил о вспышке чикунгуньи в регионах Мале и Хулхумале на Мальдивах, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК.
Чикунгунья - это заболевание, вызываемое вирусом "чикунгунья", который передается человеку через укусы комаров. Симптомы чикунгуньи появляются через 3-7 дней после укуса зараженного комара. Наиболее распространенными симптомами являются лихорадка и боль в суставах. Другие симптомы могут включать головную боль, мышечные боли, отек суставов или сыпь.
К группе риска развития более тяжелого заболевания относятся новорожденные, инфицированные во время рождения, пожилые люди (65 лет и старше) и люди с такими заболеваниями, как высокое кровяное давление, диабет или болезни сердца. Случаев смерти не было зарегистрировано.
В связи с этим Национальный центр общественного здравоохранения предлагает следующие рекомендаций для защиты от инфекций во время путешествия:
- используйте зарегистрированное средство от насекомых;
- носите рубашки с длинными рукавами и длинные брюки;
- обработайте одежду и снаряжение перметрином;
- выбирайте отель или жилье с кондиционером или москитными сетками на окнах и дверях;
- используйте москитную сетку, если вы не можете оставаться в месте с кондиционером или москитными сетками на окнах и дверях или если вы спите на улице;
- спите под москитной сеткой, если вы находитесь на улице;
- противомоскитные сетки, обработанные перметрином, обеспечивают большую защиту.
23.05.2024, 09:13 58306
Правительство РК выделило свыше 9,7 млрд тенге на закуп вакцины против вируса папилломы человека
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство выделило из резерва средства на закупку вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ), что позволит внедрить в Казахстане соответствующую вакцинацию. Постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Средства в размере свыше 9,7 млрд тенге будут перечислены бюджетам областей, городов республиканского значения и столицы в виде целевых текущих трансфертов для приобретения более 351 тыс. доз вакцины", - сообщили в пресс-службе правительства.
По данным пресс-службы, рак шейки матки (РШМ), вызываемый вирусом папилломы человека, является одним из наиболее распространенных видов рака в мире - до 13,1% в структуре всех случаев. Каждый год от него умирает порядка 300 тыс. женщин. В Казахстане РШМ занимает второе место по распространенности среди других видов рака у женщин всех возрастов. Ежегодно по республике регистрируется около 1900 новых случаев, при этом более 600 женщин умирают от этой патологии.
Единственным методом борьбы с ВПЧ и развитием РШМ является вакцинация. В соответствии с национальным календарем вакцинации РК и с учетом рекомендации ВОЗ вакцинация против ВПЧ будет проводиться девочкам 11 лет двукратно с интервалом 6 месяцев. При этом в Казахстане будет применяться четырехвалентная вакцина, которая защищает от наиболее онкогенных типов ВПЧ (6, 11, 16, 18), отметили в правительстве.
22.05.2024, 11:47 65986
В России выявили вариант коронавируса FLiRT
Фото: unsplash.com
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Москва. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В России Роспотребнадзор выявил новый вариант коронавируса FLiRT, сообщает пресс-служба ведомства.
Проводимый мониторинг позволяет выявлять даже единичные новые геноварианты. За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2, KP.1., KS.1. Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности", - цитирует РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.
Отмечается, что симптоматика вариантов FLiRT схожа с симптомами при омикроне - лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.
Напомним, в феврале сообщалось о том, что в Казахстане растет заболеваемость КВИ. В январе в сравнении с декабрем 2023 года отмечается рост в 2,5 раза - со 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе.
17.05.2024, 14:23 94681
Дети и студенты смогут прикрепиться к поликлинике родителей
В целях равного доступа к медицинской помощи, в том числе частных медицинских организаций, участвующих в системе ОСМС, управления здравоохранения будут распределять территории обслуживания
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В целях обеспечения качественного патронажа детей и беременных теперь можно будет всей семьей обслуживаться в одной поликлинике по месту жительства, сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.
Студенты сами могут выбрать поликлинику или сделать это через родителей, указав место учебы. Ожидается, что это новшество улучшит доступ и удобство в получении медицинской помощи для всех членов семьи", - рассказали в Минздраве.
Также в целях равного доступа медицинской помощи, в том числе частных медицинских организаций, участвующих в системе ОСМС, управления здравоохранения будут распределять территории обслуживания.
Ранее в Минздраве выразили беспокойство низким качеством подготовки студентов-медиков.
15.05.2024, 15:53 107906
В Минздраве обеспокоены низким качеством подготовки студентов-медиков
Фото: unsplash.com
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения Казахстана рассматривает вопрос введения квоты на прием студентов на платное обучение, чтобы перейти от количества к качеству в образовании, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в МЗ РК, в настоящее время одной из наиболее острых проблем в области медицинского образования является превышенное количество студентов, обучающихся в медвузах. Это приводит к ряду негативных последствий, включая перегрузку образовательных ресурсов и снижение качества образования.
Избыточный набор студентов на платной основе сказывается как на образовательной среде, так и на преподавательском составе и, самое главное, на качестве подготовки будущих медицинских специалистов. Этот фактор серьезно подрывает доверие общества к медицинскому образованию и создает серьезные вызовы для системы здравоохранения. В связи с этим Министерство здравоохранения Казахстана рассматривает вопрос введения квоты на прием студентов на платное обучение, чтобы перейти от количества к качеству в образовании", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что программа медицинского образования будет формироваться в перспективе на 10 лет с учетом демографических процессов и реальных потребностей развивающейся системы здравоохранения.
13.05.2024, 17:56 120606
В Испании выявили десятки случаев крысиного гепатита у людей
Ученые проводят исследования
Фото: Depositphotos
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Мадрид. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Исследователи из Кордовы впервые в мире выявили десятки случаев заражения людей крысиным гепатитом.
Мы столкнулись с неизвестной новой болезнью", - цитирует rbc.ru исследователя Кордовского биомедицинского исследовательского института имени Маймонида, специалиста по гепатитам Антонио Риверо Хуареса со ссылкой на El Pais.
Он уточнил, что ученые проводят исследования сразу по нескольким направлениям, чтобы получить сведения об истинном масштабе распространения заболевания, а также данные о клинических случаях и формах проявления болезни.
Впереди нас ждет много работы", - добавил Риверо Хуарес.
По оценке ученых, около трети крыс, обитающих в испанских городах, являются носителями этого возбудителя. Пока у специалистов нет четкого представления, каким образом заболевание передается от грызуна к человеку. Масштаб заболеваемости также неясен, хотя исследования показывают, что в Испании каждый год регистрируют около сотни случаев.
Ранее сообщалось, что в Казахстане растет заболеваемость гепатитом А.
08.05.2024, 16:04 148521
AstraZeneca отзывает вакцину от COVID из-за риска тромбоза
Заявление об отзыве препарата на территории ЕС компания подала 5 марта, 7 мая оно вступило в силу
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Астана. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу своей вакцины от коронавируса.
Заявление об отзыве препарата на территории Европейского союза компания подала 5 марта, 7 мая оно вступило в силу. Аналогичные документы AstraZeneca подаст в другие страны и Великобританию в ближайшее время, сообщает РБК со ссылкой на газету The Telegraph.
Напомним, в отношении AstraZeneca был подан коллективный иск, поскольку вакцина, разработанная ею совместно с Оксфордским университетом, нанесла серьезный вред пациентам или вовсе привела к летальному исходу. Потерпевшие и родственники умерших потребовали с AstraZeneca компенсации на сумму до £100 млн.
07.05.2024, 19:15 152556
В ЗКО зарегистрировали свыше 850 случаев кори
Фото: Depositphotos
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Уральск. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области в 2024 году зарегистрировали 853 случая кори, сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухангали Арыспаев.
В основном заболевшие - это дети прививочного возраста, которым по состоянию здоровья вакцинация не может быть сделана, маленькие дети до года, сроки вакцинации которых еще не подошли, а также дети, родители которых отказались от вакцинации. В очагах кори установлено медицинское наблюдение за контактными, по эпидемиологическим показаниям контактным проведена экстренная вакцинация", - цитирует портал "Мой город" Мухангали Арыспаева.
Отмечается, что в апреле по сравнению с мартом заболеваемость снизилась на 33%.
Как сообщалось ранее, ООН назвала Казахстан страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
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