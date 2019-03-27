Ситуацию с обеспечением медикаментами пациентов с диабетом прокомментировали в СК-Фармация

Астана. 27 ноября. Kazakhstan Today - По информации пресс-службы единого дистрибьютора лекарственных средств в РК СК-Фармация, потребность в медикаментах для пациентов с диабетом в Казахстане полностью обеспечена в соответствии с заявками, поступившими от медицинских организаций, передает Kazakhstan Today.





К настоящему времени в медорганизации и аптеки, отпускающие бесплатные лекарственные препараты, поступили медикаменты для пациентов с сахарным диабетом на сумму 15,9 млрд тенге, сообщили в пресс-службе.





Всего в 2018 году для лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом единый дистрибьютор закупил и отгружает 47 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения с учетом различных дозировок и лекарственных форм. По данным единого дистрибьютора, перебоев в поставке таких медикаментов в медорганизации нет. Более того, в ряде регионов на текущий момент аккумулированы остатки инсулинов и иных лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения пациентов с сахарным диабетом, на сумму 4 млрд тенге, что составляет практически квартальную потребность. Медорганизации уже к настоящему моменту осуществили возврат невостребованных инсулинов на сумму 528 млн тенге, говорится в сообщении единого дистрибьютора.





В контакт-центр по вопросам лекарственного обеспечения, на номер 1439 за ноябрь поступило порядка тысячи обращений, 20 из которых касались сбоев в поставке инсулинов. Все выявленные проблемы были связаны с некорректным формированием потребности. Обратившиеся пациенты были обеспечены лекарствами в рамках перемещения препаратов управлениями здравоохранения внутри регионов", - уточнили в СК-Фармация.





Также отмечается, что расходные материалы и инфузионные наборы к инсулиновым помпам закуплены в соответствии с заявками от медицинских организаций. При первоначальной заявке на эту продукцию на сумму 513 млн тенге, к настоящему моменту в медорганизации отгружено расходников и инфузионных наборов на сумму 610 млн тенге, включая отгрузку по дополнительным заявкам.





Сейчас на складах медицинских организаций остается этой продукции на сумму 215 млн тенге. Инсулиновые помпы, которые поставщик ТОО "Медтроник" поставляет бесплатно к годовому объему расходных материалов в случае поступления соответствующей заявки от медорганизации, отгружаются в строгом соответствии с заявленной потребностью", - подчеркивается в сообщении.





В список единого дистрибьютора на 2019 год для лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом входят 50 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Для лекарственного обеспечения пациентов с сахарным диабетом медицинскими организациями поданы заявки на общую сумму 18,2 млрд тенге. По состоянию на 26 ноября 2018 года из них закуплено 98%.





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