СК-Фармация закупила препарат стоимостью 1,5 млн тенге для лечения меланомы

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - О закупе дорогостоящего инновационного препарата для лечения меланомы на своей странице в Facebook сообщил исполняющий обязанности председателя правления "СК-Фармация" Берик Шарип, передает Kazakhstan Today.

"На днях мы подписали договор на поставку в онкоцентры препарата Пембролизумаб (торговое название Китруда). Стоимость одного флакона - 1 млн 485 тыс. тенге", - рассказал Берик Шарип.

Этот дорогостоящий инновационный иммунотерапевтический препарат недавно разработан для пациентов с прогрессирующей меланомой, которая до недавнего времени считалась неизлечимой. Препарат позволяет довести показатель выживаемости пациентов до 50%. 9 июля текущего года Всемирная организация здравоохранения включила препарат в Перечень основных лекарственных средств, рекомендованных для всех стран.

Поставка в регионы уже началась. При соответствующих показаниях и назначении врача, пациенты будут обеспечиваться этим препаратом бесплатно", - отметил Берик Шарип.

Всего, по словам руководителя Единого дистрибьютора, в 2019 году за счет государства закупается 155 наименований препаратов для лечения онкологических заболеваний на сумму 36 млрд тенге, сэкономив при закупе 2,5 млрд тенге. Из них 47 препаратов - таргетные.

Таргетная терапия - это последнее слово в лечении онкозаболеваний. При таком лечении блокируется рост раковых клеток с помощью вмешательства в механизм действия конкретных целевых (таргетных) молекул, задействованных в канцерогенезе и росте опухоли, в отличие от, например, традиционной химиотерапии, которая препятствует росту всех быстро делящихся клеток, пояснили в пресс-службе компании.

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