Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Со следующего года рецептурные лекарства для детей будут предоставлять бесплатно за счет медстрахования, передает Kazakhstan Today.

"С 1 января мы планируем за счет медстрахования все лекарства, которые назначаются детям рецептурно, предоставлять бесплатно", - сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов.

По его словам, далее будет расширяться спектр получателей бесплатных лекарств среди социально уязвимых слоев населения.

Министр отметил, что сегодня порядка 300 млрд тенге составляет общий рынок рецептурных лекарств, которые люди получают для лечения в аптеках. И только одна треть покрывалась за счет государства. В условиях медстрахования, которое начнется в следующем году, за счет накоплений будет обеспечен полный охват всеми рецептурными лекарствами пациентов.

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