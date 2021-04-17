АЛМАТЫ. 16 АПРЕЛЯ - Строительство крематория Алматы планируют завершить в сентябре. Об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель управления комфортной городской среды Сапар Нурашев.

Как отметил Сапар Нурашев, с начала пандемии образовалось большое количество особо опасных биологических отходов: медицинских масок, костюмов, пакетов, бинтов, шприцев, инструментов для изъятия ПЦР-тестов и многого другого. В создавшейся ситуации утилизация этих отходов возможна путем их сжигания в специальных печах.

В этой связи принято решение о строительстве крематория при патологоанатомическом бюро. Крематорий расположен вблизи ТЭЦ-2, на сегодняшний день ведется строительство, завершение запланировано на сентябрь месяц 2021 года", - проинформировал он.

Кроме того, руководитель управления рассказал о строительстве новых объектов здравоохранения. В 2020 году было завершено строительство пяти объектов более чем на тысячу койко-мест. В их числе модульные больницы на 280 и 300 коек, филиал инфекционной больницы на 500 коек, ПАБ, пристройка к корпусу роддома №4.

В 2021 году будет осуществлен ввод пристройки приемного покоя Городской клинической больницы №7 с мощностью 80 тыс. пациентов в год, а также предусмотрено завершение объектов по сейсмоусилению с капитальным ремонтом городской поликлиники №6 и межрайонного туберкулезного диспансера. Кроме того, запланировано строительство нового корпуса приемного отделения с операционным блоком для Центра детской неотложной медицинской помощи, расположенного по улице Манаса, шести семейно-врачебных амбулаторий в микрорайонах Кемель, Нуршашкан, Думан, Карасу, Саялы и по улице Айбасова в Турксибском районе", - рассказал Нурашев.

Также, по его словам, в планах начать строительство пункта скорой социальной помощи в микрорайоне Трудовик Алатауского района для лиц, не имеющих определенного места жительства, и капитальный ремонт здания городской поликлиники №11.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства