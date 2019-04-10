Токаев поручил развивать систему здравоохранения с учетом передового международного опыта

Нур-Султан. 9 апреля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Елжан Биртанов на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым представил отчет о принятых мерах по укреплению здоровья граждан, повышению качества и доступности медицинской помощи в Казахстане, передает Kazakhstan Today.



В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил, что на систему здравоохранения Республики Казахстан выделяется достаточно средств, которые необходимо расходовать на повышение ее эффективности, мобилизацию внутренних ресурсов и увеличение заработной платы медицинских работников, сообщила пресс-служба Акорды.



Согласно поручениям Елбасы и президента, с 1 июня 2019 года заработная плата низкооплачиваемого медицинского персонала повысится на 30%.



Елжан Биртанов также доложил главе государства о проводимой работе по улучшению качества первичной медико-санитарной помощи, снижению врачебной нагрузки, расширению охвата населения скринингом, цифровизации медуслуг и реализации проекта по созданию Национального научного онкологического центра в Нур-Султане.



В завершение президент поручил принять дальнейшие меры по развитию отечественного здравоохранения с учетом передового международного опыта.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства