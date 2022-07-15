Токаев: система медстрахования оказалась неэффективной

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - Мажилис парламента сегодня одобрил поправки в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения, которые смягчают наказание за смерть пациентов по вине врачей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

1. Так, если из-за непрофессиональных или недобросовестных действий медработников была причинена средняя тяжесть вреда здоровью человека, они будут наказываться штрафом в размере до 100 месячных расчетных показателей (МРП), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 100 часов, либо арестом на срок до 30 суток.





В настоящее время за такие деяния предусмотрены штраф в 200 МРП, либо привлечение к общественным работам на срок до 180 часов, либо арест до 50 суток.





2. Такие же деяния, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, наказываются штрафом в размере до 2 тысяч МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.





Сейчас за это предусмотрены штраф в 3 тысяч МРП, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.





3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, наказываются ограничением свободы на срок до 4 лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.





Сейчас за это предусмотрено лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.





4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц, наказываются ограничением свободы на срок до шести лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.





Сейчас за это предусмотрено лишение свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.