Токаев: система медстрахования оказалась неэффективной

НУР-СУЛТАН. 14 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству совместно с Агентством стратегического планирования и реформ подготовить предложения по совершенствованию системы медицинского страхования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Несмотря на увеличение количества денег, выделяемых на сферу медицины, поднятые здесь проблемы так и не решены. Система обязательного социального медицинского страхования оказалась неэффективной, реального результата нет. Около 3 млн человек исключены из медицинского страхования. Из-за этого они не могут в полной мере пользоваться услугами здравоохранения", - сказал глава государства сегодня на расширенном заседании правительства.
Президент отметил, что в стране увеличилась детская и материнская смертность. Большинство современных родильных домов не соответствуют международным стандартам, этот вопрос необходимо срочно решать. Также остается высокой смертность от хронических заболеваний.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заявил, что работа по цифровизации системы здравоохранения продвигается очень медленно.
В целом текущий уровень цифровизации не облегчает работу врачей. В сфере здравоохранения работает более 40 информационных систем. У каждой системы есть свои недостатки. Министерство же убегает от ответственности и не принимает четкого решения. От этого страдают врачи и граждане. Правительство должно решить эту проблему как можно скорее", - сказал президент.
Также он отметил, что в последние недели растет число людей, инфицированных коронавирусом. В том числе ситуация осложнилась и в Казахстане.
Алматы может вернуться в "красную" зону. Основная причина в том, что жители и врачи не соблюдают меры безопасности. Необходимо усилить работу межведомственной комиссии. Также необходимо возродить кампанию ревакцинации. В этой работе не должно быть преувеличений. Лучше учитывать интересы малого и среднего бизнеса", - заключил глава государства.