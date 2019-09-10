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Токаев: высококвалифицированная и доступная медпомощь должна охватывать все регионы

09.09.2019, 15:14 10207
Нур-Султан. 9 сентября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем правления АО "Национальный центр нейрохирургии" Сериком Акшулаковым результаты работы Центра за последние 10 лет и перспективы его дальнейшего развития, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе встречи Серик Акшулаков рассказал президенту о появлении новых направлений в деятельности Центра, таких как микронейрохирургия, эндоваскулярная, эндоскопическая, функциональная нейрохирургия, сообщила пресс-служба Акорды. 
 
Также Акшулаков сообщил, что в скором времени на базе учреждения будет введен первый в Центральной Азии комплекс под названием "Гамма-нож", который позволит осуществлять сложнейшие нейрохирургические операции.
 
В свою очередь Касым-Жомарт Токаев отметил важность оказания высококвалифицированной и доступной медицинской помощи, которая должна охватывать все регионы нашей страны.
 

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