У 63 жителей Актюбинской области выявили свиной грипп

В школах и детсадах Актюбинской области теперь стоят "фильтры", у детей при входе проверяют температуру

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Актобе. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С октября в Актюбинской области к врачам обратились более 101 тысячи человек с ОРВИ и гриппом. В 63 случаях выявили грипп типа А (штамм H1N1), то есть свиной грипп, - С октября в Актюбинской области к врачам обратились более 101 тысячи человек с ОРВИ и гриппом. В 63 случаях выявили грипп типа А (штамм H1N1), то есть свиной грипп, сообщает "Мой город".





По данным заместителя руководителя департамента санэпидконтроля Мухтара Сербаева, методом ПЦР исследовали 2131 больного и в 63 случаях выявили грипп типа А (штамм H1N1), то есть свиной грипп.





По информации санэпидемиологов, большинство заболевших - дети до 14 лет, есть беременные женщины, среди них зарегистрирован 291 случай вирусной инфекции. Осенью от гриппа привились только 14% жителей.





ОРВИ и грипп опасны осложнениями, в частности они вызывают пневмонию. В больницу с таким диагнозом попали уже 274 человека, в том числе одна беременная, 208 детей до 14 лет и 43 ребенка до 1 года. Рост заболеваемости составил 2,8 раза.





В школах и детсадах теперь стоят "фильтры", у детей при входе проверяют температуру.





Гриппы типов А и В самые тяжелые и чаще всего встречаются. Тип А может вызвать инфекционно-токсической шок, от которого можно и погибнуть, а также поражение сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Поэтому важно было вакцинироваться. Прививки делают даже беременным, но у нас с октября в стационаре пролечилось 109 беременных, из них только двое были привитыми. Они, если даже заболевают, переносят инфекцию гораздо легче. У 45 поступивших в стационар выявили свиной грипп", - говорит заместитель главного врача Актюбинской областной инфекционной больницы Майра Нургалиева.





Актюбинцев просят ограничить посещение мест скопления людей, массовых мероприятий, носить маски.