У родителей остается право на согласие или отказ от вакцинации - Биртанов

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов прокомментировал, принятый накануне депутатами, проект Кодекса о здоровье, передает Kazakhstan Today.

Вакцинация в Казахстане не является и не станет принудительной! Как и во всем мире в нашей стране будут добровольные и обязательные вакцины. Но в каждом случае действует и остается право родителей на информированное согласие или отказ от вакцинации! Нет никаких норм, ограничивающих права непривитых детей! Есть только одна норма, обеспечивающая коллективный иммунитет, то есть защиту здоровья всех детей, посещающих детские сады", - написал Елжан Биртанов в Facebook .

Он подчеркнул, что в последнее время в социальных сетях разгорались баталии против принятия кодекса - в части обязательной вакцинации с рассказами о некачественных вакцинах, о недобросовестных закупах и неправильной транспортировке вакцин, о медосложнениях, которых нет, и якобы огромном количестве отказников.

По якобы огромному количеству отказов - в 2019 году мы имели 4 841 334 привитых из них только 6003 отказов. А это всего лишь 0,12%. По якобы огромному количеству осложнений - за 2019 год из 4 841 334 привитых, всего лишь 143 получили неблагоприятные проявления (повышение температуры, припухлость, покраснение кожи) а это 0,003%! К тому же, если сравнить количество погибших детей в Казахстане за 2019 год, от вакцин - это 0! Цифры говорят сами за себя", - подчеркнул глава Минздрава.

По его словам, каждая вакцина в Казахстане проходит многоэтапную проверку на безопасность, эффективность и качество, которая соответствует международным стандартам надлежащей производственной практики (GMP).

Контроль качества начинается с этапа регистрации, когда проводится полный анализ документального досье на вакцину, а эксперты НЦЭЛС выезжают на производственную площадку и осуществляют оценку согласно алгоритму и соответствию стандарта.

Во время второго аналитического этапа идут лабораторные исследования, также мы проверяем историю доклинических и клинических исследований, какова эпидемиологическая эффективность вакцины. Уже после регистрации каждая партия, серия завозимой вакцины проходит еще одну оценку - на безопасность и качество. Если вакцина закупается через международные организации, то оценка безопасности качества проводится на уровне ВОЗ", - пояснил Биртанов.

Сегодня все применяемые в рамках национального календаря прививок вакцины проходят преквалификацию ВОЗ.

Ранее мы неоднократно демонстрировали, как проходит процесс оценки безопасности и качества. Будем это продолжать делать открыто и тщательно", - сказал он.

Министр выразил уверенность, что кодекс будет соответствовать современным вызовам и реалиям во благо здоровья населения.

Кодекс направлен на построение современного, развитого здравоохранения, которое позволит поднять стандарты нашей медицины до уровня высокоразвитых стран. Это народный кодекс, направленный на защиту народа, представителями которого мы все являемся", - заключил Елжан Биртанов.

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