У умершего жителя Алматинской области менингококк не подтвердился - Минздрав

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У умершего жителя Алматинской области менингококк не подтвердился - Минздрав13.06.2018
Медицина  12:01

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - Об эпидемиологической ситуации по менингококковой инфекции на утро 13 июня 2018 года рассказали в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazakhstan Today.

В Республике Казахстан с начала 2018 года зарегистрировано 59 случаев менингококковой инфекции, в том числе среди детей до 14 лет - 21 случай. Из них 12 случаев с летальным исходом: в Алматы - 6 случаев, в Алматинской области - 3 случая, Южно-Казахстанской - 2 случая и Кызылординской - 1 случай. Ранее было заявлено о 13 летальных случаях в республике с начала года.

"По состоянию на 13 июня текущего года, 09.00, по результатам лабораторных исследований у одного умершего из Алматинской области менингококковая инфекция не подтвердилась. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения РК", - заверили в ведомстве.
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