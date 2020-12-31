Утвержден Кодекс чести медицинских работников

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой подписал приказ "Об утверждении Кодекса чести медицинских и фармацевтических работников Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Кодекс чести представляет собой свод общих принципов и морально-этических норм медицинских и фармацевтических работников Республики Казахстан. Медицинские и фармацевтические работники соблюдают положения настоящего Кодекса чести при осуществлении профессиональной деятельности и для корпоративной культуры", - говорится в документе.

В Кодексе перечислены следующие принципы, которыми должны руководствоваться медицинские и фармацевтические работники при выполнении своих должностных обязанностей:

- беспристрастность;

- честность и объективность;

- порядочность;

- профессиональная компетентность;

- безупречное поведение;

- лояльность;

- конфиденциальность информации;

- гуманность;

- независимость.

В своей деятельности мед- и фармработники должны:

- добросовестно выполнять свои должностные обязанности, соблюдать трудовую дисциплину, рационально и эффективно использовать свое рабочее время;

- соответствовать высоким моральным и нравственным критериям, соблюдать установленные законами РК ограничения и запреты;

- руководствоваться современными методами и технологиями лечения с доказанной клинической эффективностью;

- непрерывно совершенствовать свои профессиональные знания, навыки, компетенции и профессионализм;

- не совершать действий или бездействий, способных дискредитировать высокое звание медицинского и фармацевтического работника РК;

- противостоять проявлениям коррупции;

- не допускать использования служебной информации в корыстных и иных личных целях;

- не допускать совершения проступков и правонарушений, за которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность;

- не допускать использования служебного положения для решения вопросов личного характера, не допускать рекламу медизделий и фактов принятия подарков, услуг от физических и юридических лиц в связи с выполнением служебных обязанностей;

- личным примером способствовать созданию устойчивой морально-психологической обстановки и соблюдению в коллективе принципов корпоративной этики и безопасности;

- способствовать укреплению доверия граждан к системе здравоохранения РК;

- способствовать соблюдению норм Кодекса чести.

В отношениях с пациентами медицинские и фармацевтические работники:

- не подвергают какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам;

- относятся с уважением к личной жизни пациента и праву на конфиденциальность;

- принимают решения исключительно в интересах пациента;

- оказывают в рамках профессиональной деятельности медицинскую помощь нуждающемуся независимо от места и времени его нахождения;

- разъясняют принципы солидарной ответственности за охрану собственного здоровья.

С полным текстом Кодекса можно ознакомиться здесь

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