Утвержден Кодекс чести медицинских работников

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой подписал приказ "Об утверждении Кодекса чести медицинских и фармацевтических работников Республики Казахстан", передает Kazakhstan Today.
Кодекс чести представляет собой свод общих принципов и морально-этических норм медицинских и фармацевтических работников Республики Казахстан. Медицинские и фармацевтические работники соблюдают положения настоящего Кодекса чести при осуществлении профессиональной деятельности и для корпоративной культуры", - говорится в документе.
В Кодексе перечислены следующие принципы, которыми должны руководствоваться медицинские и фармацевтические работники при выполнении своих должностных обязанностей:
- беспристрастность;
- честность и объективность;
- порядочность;
- профессиональная компетентность;
- безупречное поведение;
- лояльность;
- конфиденциальность информации;
- гуманность;
- независимость.
В своей деятельности мед- и фармработники должны:
- добросовестно выполнять свои должностные обязанности, соблюдать трудовую дисциплину, рационально и эффективно использовать свое рабочее время;
- соответствовать высоким моральным и нравственным критериям, соблюдать установленные законами РК ограничения и запреты;
- руководствоваться современными методами и технологиями лечения с доказанной клинической эффективностью;
- непрерывно совершенствовать свои профессиональные знания, навыки, компетенции и профессионализм;
- не совершать действий или бездействий, способных дискредитировать высокое звание медицинского и фармацевтического работника РК;
- противостоять проявлениям коррупции;
- не допускать использования служебной информации в корыстных и иных личных целях;
- не допускать совершения проступков и правонарушений, за которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность;
- не допускать использования служебного положения для решения вопросов личного характера, не допускать рекламу медизделий и фактов принятия подарков, услуг от физических и юридических лиц в связи с выполнением служебных обязанностей;
- личным примером способствовать созданию устойчивой морально-психологической обстановки и соблюдению в коллективе принципов корпоративной этики и безопасности;
- способствовать укреплению доверия граждан к системе здравоохранения РК;
- способствовать соблюдению норм Кодекса чести.
В отношениях с пациентами медицинские и фармацевтические работники:
- не подвергают какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам;
- относятся с уважением к личной жизни пациента и праву на конфиденциальность;
- принимают решения исключительно в интересах пациента;
- оказывают в рамках профессиональной деятельности медицинскую помощь нуждающемуся независимо от места и времени его нахождения;
- разъясняют принципы солидарной ответственности за охрану собственного здоровья.
С полным текстом Кодекса можно ознакомиться здесь.
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