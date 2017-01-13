В 2016 году в Казахстане количество вылетов санавиации увеличилось на 2%

Астана. 12 января. Kazakhstan Today - Для оказания медицинских услуг бригадами Республиканского центра санитарной авиации в 2016 году выполнено 2192 вылета, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития РК.

По сравнению с 2015 годом количество вылетов увеличилось на 43, или на 2%, передает Kazakhstan Today.

Всего за 12 месяцев прошлого года специалистами санавиации было оказано 2700 медицинских услуг, из них 2143 транспортировки пациентов, 433 консультации и 124 операции. Кроме того, было транспортировано 38 донорских органов.

За данный период совершено 9 вылетов для транспортировки пациентов-граждан РК, находящихся в зарубежных клиниках, в медицинские организации Астаны и Алматы для продолжения лечения (из Москвы (РФ)- 2 вылета, из Измира (Турция), из Пусана (Южная Корея), из Цвайбрюккена (Германия), Праги (Чехия), Бишкека (Кыргызстан), Анталии (Турция), Минска (Беларусь) по 1 вылету).

По информации ведомства, мобильными бригадами санавиации оказана медицинская помощь пациентам по таким нозологиям, как патологии детского возраста, травмы, несчастные случаи и отравления, акушерско-гинекологические патологии, болезни системы кровообращения, патологии новорожденных и другие заболевания.

Вместе с тем с января по декабрь 2016 года мобильными бригадами санитарной авиации оказана медицинская помощь 2691 пациенту с различными травмами, в том числе 277 пострадавшим в результате ДТП.

Как сообщили в Минздраве, работники санавиации постоянно повышают свою квалификацию. В 2016 году они прошли переподготовку и сертифицированы по таким темам, как: "Реанимация и интенсивная терапия неотложных состояний", "Работа фельдшера скорой неотложной медицинской помощи", "Неотложная доврачебная помощь на догоспитальном этапе", "Скорая медицинская помощь при критических ситуациях", "Неотложная медицинская помощь в педиатрии", "Неотложные состояния на догоспитальном этапе с актуальными вопросами реанимации", "Авиационная физиология клинические особенности оказания медицинской помощи с учетом высотных особенностей. Медицинские показания и противопоказания при транспортировке больных", "Курс по базовой реанимации и автоматической наружной дефибрилляции (BLS/AEDprovider", "Курс инструкторов по базовой реанимации и автоматической наружной дефибрилляции (BLS/AEDinstructor)".

Привлечение воздушных судов и специализированных бригад санитарной авиации дает возможность для оказания быстрой и качественной медицинской помощи в круглосуточном режиме каждому, кто в ней нуждается, независимо от затрудненности маршрута, а высокий уровень организации таких полетов и укомплектованность высокотехнологичным современным медицинским оборудованием делает оказание медицинской помощи пациентам более комфортным, безопасным и максимально быстрым.

Напомним, санитарная авиация является особым, социально ориентированным видом организации здравоохранения, деятельность которой направлена на предоставление своевременной и качественной медицинской помощи населению, проживающему в отдаленных районах РК.

Просмотров: 4471