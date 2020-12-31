В Акмолинской области открыт онкологический центр

Кокшетау. 30 декабря. Kazakhstan Today - В Акмолнской области открыт новый онкологический центр, передает Kazakhstan Today.

На решение проблем в сфере здравоохранения в Казахстане выделены беспрецедентные средства. Только в Акмолинской области, по информации управления здравоохранения, на систему здравоохранения в этом году было направлено 73,4 млрд тенге, из них более 14 млрд - на борьбу с КВИ. Это позволило решить все ключевые вопросы, сообщает управление внутренней политики.

Большие средства в этом году выделены на ремонт больниц и поликлиник. Капитальный ремонт идет в Сандыктауской районной больнице, ремонтируются Астраханская больница, Егиндыкольская, в которой такие работы ранее не проводились.

В рамках государственно-частного партнерства ТОО "Авиценна-Бурабай" ведет капитальный ремонт здания инфекционного отделения на 40 коек с полным оснащением.

Также завершилось строительство онкологического центра на 150 посещений в областном центре, открытие которого состоялось с участием акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева.

Больница соответствует всем необходимым требованиям, установлено современное оборудование, привлечены хорошие специалисты, чтобы помочь людям выздороветь, спасти их жизни. Уверен, что совместными усилиями мы улучшим ситуацию по заболеваемости", - отметил Ермек Маржикпаев в ходе осмотра учреждения.

В лечебном учреждении будут оказывать консультативно-диагностическую помощь пациентам с подозрением на злокачественные новообразования, а также лицам, состоящим на диспансерном учете. Сам центр оснащен передовым медицинским оборудованием: здесь есть МРТ-аппарат, новый КТ-аппарат, рентген-аппарат на 3 рабочих места, маммограф с функцией стереотаксиса, а также полная линейка эндоскопического оборудования. Прием будет осуществляться по 8 специальностям. На сегодня идет подготовка для переезда медперсонала.

По словам директора многопрофильной областной больницы Нурлана Жарова, объект располагает всем необходимым для снижения уровня заболеваемости.

На первом этаже будет располагаться справочная и регистратура, лаборатория, КТ- и МРТ-кабинеты. На втором этаже - рентген-кабинет, УЗИ и кабинет функциональной диагностики. На третьем этаже - кабинеты приёма специалистов, эндоскопический блок и малая операционная, и на четвёртом этаже также кабинеты приёма, кабинет ЛФК и конференц-зал", - рассказал главный врач.

К слову, центр является куратором реализации Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в области. На сегодня отмечается достижение четырех из пяти индикаторных показателей плана.

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