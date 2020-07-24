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В Акмолинской области решают вопрос нехватки медицинского персонала

23.07.2020, 15:12 5860
В Акмолинской области решают вопрос нехватки медицинского персонала
Кокшетау. 23 июля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области решают вопрос нехватки медицинского персонала, передает Kazakhstan Today.
 
Сегодняшние реалии дали понять, насколько ценны и незаменимы медработники. Из-за дефицита людей на передовой в борьбе с пандемией, местные власти решили привлечь к работе более сотни выпускников Высшего медицинского колледжа, сообщили в областном управлении внутренней политики.
 
Порядка 69 молодых специалистов уже надели белые халаты и приступили к работе. Окончившие специальности среднего звена с приобретением профессиональных навыков молодые люди решили не медлить и вступили в ряды медперсонала сразу после окончания учебного заведения.
 

В 2017 году я поступила в Высший медицинский колледж города Кокшетау по специальности лечебное дело. В этом году закончила колледж. И по распределению колледжа трудоустроилась в областную станцию скорой медицинской помощи", - рассказала фельдшер областной станции скорой медицинской помощи Татьяна Ларина.

 
По информации областного пресс-центра COVID-19, на сегодняшний день два десятка новоиспеченных медиков работают под руководством опытных специалистов, а к самостоятельной работе перейдут только после прохождения внутренней аттестации в августе. 
 
К слову, до начала августа в учреждения здравоохранения региона придут еще 64 выпускника.
 

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