В Актау 11-летней девочке из бронхов удалили металлическую пружину

Пружина от шариковой ручки находилась в бронхах ребенка 11 месяцев. Операция по удалению инородного тела прошла успешно, сообщает Lada.kz.
Операция по извлечению металлической пружины от шариковой ручки размером два сантиметра длилась 40 минут.
Благодаря слаженной работе команды в составе детского хирурга областной детской больницы Орынбая Жалгасбаевича, одного из ведущих анестезиологов и ведущего эндоскописта многопрофильной клиники "SOFIE MEDGROUP" Роллана Елеусинова, из бронхов 11-летней пациентки после 11-месячного пребывания в бронхах была изъята металлическая пружина от шариковой авторучки длиною в два сантиметра. Состояние девочки стабильное", - сообщили в клинике "SOFIE MEDGROUP".
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